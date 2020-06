Sinclair marque et se démarque encore

À l’occasion de l’anniversaire de Christine Sinclair le 12 juin 1983, retour sur la carrière de l’attaquante canadienne, devenue la meilleure buteuse de l’histoire du football international le 29 janvier 2020.

Christine Sinclair meilleure buteuse du football international (185)

Elle a battu le 29 janvier 2020 le record d’Abby Wambach, qui lui rend hommage

Justin Trudeau, Gianni Infantino et John Herdman encensent la joueuse

Elle l’a fait ! Christine Sinclair est la meilleure buteuse de l’histoire du football international. 20 ans et huit mois se sont écoulés depuis qu’une Américaine l’a fait pour la première fois : c’était Mia Hamm, dont le record a été battu en 2013 par Abby Wambach. Contre Saint-Kitts-et-Nevis, Sinclair a marqué sur penalty, égalant ainsi le record de Wambach, avant qu’un autre but de renard des surfaces ne lui offre le record absolu avec 185 buts.

« Avant le match, Adriana Leon m’a dit qu’elle essaierait de me trouver », explique Sinclair. « Elle m’a vue, a centré à la perfection et je me suis dit : ‘Celle-là, ne la loupe pas’. Je suis soulagée d’avoir réussi ça lors du premier match des qualifications. Ça m’enlève de la pression. »

Sinclair est habituellement modeste, mais le reste du monde était là pour l’acclamer comme elle le mérite. Et Wambach, admirative de la Canadienne qui lui a subtilisé sa distinction, a été l’une des premières à lui adresser ses félicitations.

Une joueuse unique

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a adressé une lettre de félicitations à la Canadienne : « Mes plus chaleureuses félicitations pour cette réalisation historique et exceptionnelle qui a été rendue possible grâce à votre formidable engagement, votre motivation exemplaire, votre travail acharné et votre passion incroyable pour notre beau jeu. Vos qualités humaines, vos compétences et votre contribution à l’essor du football féminin méritent notre admiration. »

« C’est une personne fantastique », confie à FIFA.com John Herdman, qui a eu Sinclair sous ses ordres pendant sept ans. « Elle pourrait et devrait être multimillionnaire, mais n’a jamais demandé un centime de plus que ses coéquipières. Elle a toujours accordé la priorité à son équipe, à son pays. Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre des gens comme elle dans une vie. »

« Elle a 36 ans, évolue toujours au plus haut niveau et marque toujours des buts. Après 2015, certaines personnes ont dit qu’elle était finie et voilà, devant 70 000 personnes à Rio, Sinclair a fait du Sinclair : elle a marqué le but qui nous a rapporté une autre médaille. C’est une joueuse unique », avait-t-il ajouté. « Au Canada, il y a une femme dont tout le monde a entendu parler : Christine Sinclair. J’ai eu énormément de chance de pouvoir travailler avec elle. »

Le saviez-vous ?

Sinclair porte le N°12 depuis son enfance. C’est un hommage à Roberto Alomar, joueur des Toronto Blue Jays, dont elle était fan

Sinclair a étudié la biologie dans le but de devenir physiothérapeute

L’attaquante a l’habitude d’écouter la chanson de Michael Jackson Man in the Mirror avant chaque match





Fifa