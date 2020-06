[Revue de presse] Brexit : des positions irréconciliables ?

Revue de presse



Les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sont plus que jamais dans l’impasse. A trois semaines d’une date butoir sur l’accord post-transition, les craintes d’un no deal et l’impact du coronavirus peuvent-ils donner un nouveau souffle aux pourparlers ?

Face au Comité économique et social européen (CESE), Michel Barnier a rappelé mercredi 10 juin les exigences européennes dans les négociations avec le Royaume-Uni, mais a aussi montré quelques signes d’ouverture – Crédits : CESE

« Les négociations post-Brexit ressemblent plus que jamais à un dialogue de sourds« , commente Capital avec l’AFP. Lancées lors d’un premier round le 2 mars, un mois après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les « quatre sessions de négociations entre Londres et l’Union, à raison d’une semaine par mois, n’ont pas permis d’enregistrer des progrès sur les points les plus conflictuels d’un accord« , rapporte le magazine économique dans un second article. Preuve de la stérilité des débats, « la dernière séance de discussions » au début du mois « avait été marquée par une grande lassitude » des deux côtés.

[Revue de presse] Brexit : dernier round de négociations avant la date butoir du 30 juin

Pour donner un nouvel élan politique aux tractations, l’UE a invité les Britanniques à passer à la vitesse supérieure et à privilégier les rencontres en petit comité : « j’ai demandé au négociateur britannique, David Frost (…) d’accompagner les rounds de négociation en juillet, août et septembre, de réunions plus restreintes entre nous chaque semaine« , a déclaré le négociateur en chef de l’Union Michel Barnier au Comité économique et social européen, mercredi 10 juin [Politico].

Autre marqueur d’une relance politique des discussions, « le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent se réunir lundi » 15 juin après-midi, par visioconférence [Le Monde avec Reuters]. Michel Barnier et le président du Parlement européen, David Sassoli, seront également de la partie.

Désaccords fondamentaux

« L’impact de la rencontre à haut niveau (…) demeure cependant incertain, tant les positions entre les deux camps continuent de diverger« , nuance Capital. « Les négociateurs britanniques refusent de s’engager sérieusement avec nous » dans les domaines « de la pêche, de la coopération policière et judiciaire, de la structure de gouvernance du futur accord, et du niveau de concurrence équitable » en matière de normes environnementales, de droit du travail ou d’aides d’Etat, a déploré Michel Barnier [Politico].

Dans ce dernier domaine, l’Union européenne souhaite une « approche commune« . Une exigence que le négociateur britannique juge « abusive » [The Guardian]. L’UE campe également sur ses positions : « le Parlement européen pourrait apposer son veto à tout accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE qui manquerait de garanties ‘robustes’ pour assurer une concurrence équitable« , indiquait The Guardian mercredi. Un projet de résolution en ce sens doit être mis au vote la semaine prochaine par les eurodéputés.

Au vu des divergences, et « compte tenu des délais d’approbation, il faut qu’on boucle la négociation en quatre mois, ce qui semble objectivement difficilement atteignable« , a déclaré la secrétaire d’Etat française aux Affaires européennes Amélie de Montchalin. « On peut redouter une absence d’accord sur le front du commerce« , a-t-elle ajouté [Capital].

Brexit : tous les événements depuis le référendum

Signes d’ouverture et espoir de compromis

Pour éviter un no deal, Michel Barnier a montré plusieurs signes d’ouverture. Le négociateur a indiqué que l’UE était prête à « trouver des compromis » et à défaut d’un accord global, « s’il y a un réel engagement britannique en faveur de certains sujets qui [lui] sont importants, à organiser entre les rounds des réunions plus spécifiques pour progresser sur ces questions » [Politico]. Pour la première fois, le Français a également appelé ouvertement « à une extension de la période de transition« , rapporte The Independent. Mais sur ce point, le discours britannique reste inchangé : « Boris Johnson, qui a fait campagne sur un retrait net du Royaume-Uni du Vieux Continent, s’y refuse catégoriquement« , indique Capital.

Toutefois, les circonstances peuvent-elles pousser les Britanniques à infléchir aussi leur ligne ? « Le Royaume-Uni a abandonné son projet d’instaurer des contrôles douaniers complets avec l’Union européenne dès le 1er janvier prochain, alors que des entreprises font pression sur les ministres à Londres pour qu’ils n’ajoutent pas au chaos déjà provoqué par le coronavirus« , explique Le Monde. La crise économique pousse en effet le pays à vouloir adopter « une approche flexible et pragmatique » [The Independent avec PA Media]. La raison est aussi logistique : « les frontières britanniques ne sont pas prêtes à quitter le marché commun à la fin de l’année« , rapporte The Independent : il manquerait encore quelques 50 000 officiers de douane à recruter.

Ainsi, « malgré l’absence de progrès dans les discussions, le négociateur européen Michel Barnier a estimé le 5 juin qu’un ‘terrain d’entente’ restait possible ‘dans le courant de l’été et au plus tard au début de l’automne’« , note Capital.

