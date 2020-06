Macron ira à Londres jeudi pour le 80e anniversaire de l’appel du 18 juin

Emmanuel Macron se rendra jeudi 18 juin à Londres à l’occasion du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle, ont annoncé ce vendredi 12 juin les services du prince Charles, qui accueillera le président français.

Darmanin, Le Maire, Le Drian… Quelles sont les options de Macron s’il décidait de changer de Premier ministre ?

Il traversera la Manche après avoir assisté dans la matinée à la traditionnelle cérémonie au mémorial du Mont-Valérien, en région parisienne. Il s’agit du premier déplacement du président français depuis celui du 27 février à Naples pour un sommet italo-français.

La ville de Londres recevra la Légion d’honneur

cette date, Emmanuel Macron est depuis resté en France à cause de la crise du coronavirus, toutes les réunions internationales se déroulant en visioconférence.

Le chef de l’Etat et sa délégation échapperont toutefois à la quarantaine imposée aux voyageurs entrant au Royaume-Uni, conformément aux exemptions prévues par le gouvernement britannique, selon un porte-parole de Downing Street.

Edouard Philippe, le coriace qui ne compte pas céder sa place

Cette visite interviendra alors que Londres et Bruxelles prévoient d’intensifier leurs discussions pour tenter de trouver un accord sur la relation post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne après la fin de la période de transition qui s’achèvera le 31 décembre et que le gouvernement de Boris Johnson a formellement refusé de prolonger vendredi.

Emmanuel Macron remettra la Légion d’honneur à la ville de Londres, qui deviendra la septième ville à être ainsi décorée après Alger, Belgrade, Brazzaville, Liège, Luxembourg et Volgograd, essentiellement pour le rôle qu’elles ont joué dans les guerres mondiales.

« La flamme de la résistance ne doit pas s’éteindre »

Ce déplacement est, pour lui, le deuxième événement dans le cadre de « l’année de Gaulle » après la célébration, le 17 mai, du 80e anniversaire de la bataille de Montcorney (Aisne), où il avait salué « l’esprit de résistance français », avant une visite annoncée à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne), où est enterré le général, à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort, le 9 novembre 1970.

Courageux, déterminé, mais aussi colérique et ingrat : Charles de Gaulle au-delà de la légende

Dans le message diffusé par la BBC le 18 juin 1940, au lendemain de son arrivée à Londres, le général de Gaulle avait appelé les militaires, ingénieurs et ouvriers français à le rejoindre pour poursuivre la lutte contre l’Allemagne nazie malgré la volonté du gouvernement du maréchal Pétain de conclure un armistice. « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas », avait déclaré le général en concluant son intervention.