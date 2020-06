un homme mis en examen et écroué pour le meurtre de son ex-compagne

Il a reconnu les faits. La victime lui avait annoncé qu’elle mettait fin à leur relation peu de temps avant.

Un homme de 44 ans a été mis en examen par un juge d’instruction de La Rochelle pour le meurtre de son ex-compagne et placé en détention provisoire, a annoncé mercredi 10 juin le procureur de la République. Cet homme, de nationalité macédonienne, est suspecté d’avoir tué Barbara Besey, 47 ans, après un rendez-vous fixé dimanche pour récupérer des clés.

En garde à vue, il a reconnu qu’« il avait perdu tout contrôle et avait frappé son ancienne compagne avec un marteau avant de l’étrangler avec sa ceinture » dans l’appartement de Périgny (Charente-Maritime) qu’ils avaient occupé au cours de leur relation de près de quatre ans, a détaillé le procureur Laurent Zuchowicz, dans un communiqué. Le suspect n’était pas sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants au moment des faits.

Condamné à 19 reprises entre 2002 et 2019, principalement pour des délits routiers mais aussi pour violences aggravées, il venait de purger trois condamnations pour des infractions routières, pour un total de 8 mois de prison, au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Bénéficiant d’une « libération conditionnelle un mois avant » sa fin de peine, il avait quitté l’établissement le 2 juin.

« La victime lui avait annoncé qu’elle mettait un terme à leur relation (…) et qu’elle venait de rencontrer une autre personne, mais elle avait tout de même été le chercher à la prison », selon le procureur. Les deux quadragénaires avaient « convenu d’un rendez-vous » afin qu’elle puisse récupérer des clés. Le corps sans vie de Barbara Besey a été découvert dans l’après-midi du lundi dans l’ancien appartement conjugal. Peu de temps après, son ex-compagnon a été interpellé, ivre, dans sa voiture stationnée sur le parking du commissariat.

L’AFP a recensé 29 féminicides depuis le début de l’année. En 2019, selon un décompte de l’agence de presse, au moins 126 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.

Les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919, un numéro de téléphone gratuit et anonyme. Cette plateforme d’écoute, d’information et d’orientation est accessible de 9 heures à 22 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés.