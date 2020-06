Pourquoi la mort de George Floyd réveille enfin l’Amérique

Les manifs Black Lives Matter de 2014 et 2015, après la mort de Michael Brown aux mains de la police de Ferguson, elle n’y était pas. « J’ai suivi cela, mais je ne suis pas descendue dans la rue. » La marche des femmes de janvier 2017 ? Elle voulait s’y joindre, elle n’a pas pu − « J’avais un exam ». Mais ces derniers jours, pour la première fois de sa vie, Emily Nadler est allée manifester. « J’ai eu du mal à convaincre ma mère, mais finalement elle est venue avec moi », explique cette étudiante de 19 ans, en première année de fac à Boston. Emily vit dans une sorte de ghetto. Un ghetto blanc : Larchmont, banlieue friquée à 30 kilomètres au nord de New York. Mais aujourd’hui, même Larchmont ressemble à l’Amérique. Elle se révolte !

« Les gens disent non, ça suffit, basta »

Emily est allée manifester à New Rochelle, la ville voisine. « C’était vraiment motivant, tous ces chants, cette énergie, ce sentiment de pouvoir agir… La distanciation sociale n’était pas franchement respectée mais tant pis, on avait le sentiment que ça valait le coup. » Un silence. « C’est difficile de traduire cela par des mots. » Dans toute l’Amérique, des millions d’Emily se lèvent soudain pour marcher, protester, exiger des réformes. Des millions de jeunes et de moins jeunes, qui stupéfient ceux qui se battaient depuis des décennies sur le front de l’antiracisme et se désespéraient de ne voir aucun changement.

Richard Rothstein, par exemple. Cet ancien journaliste a publié il y a deux ans un best-seller,