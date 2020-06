« Nous protégeons les flics violents »

Vous travaillez depuis plus de vingt ans à réduire la violence dans les villes et quartiers chauds, comment vivez-vous la vague d’indignation qui soulève l’Amérique ?

Cette fois, c’est vraiment différent. Une ligne a été franchie pour la toute première fois, qui consiste à reconnaître que les Noirs, les hommes noirs en particulier, ne cessent d’être brutalisés et tués par la police. C’est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, surtout parmi les Blancs : c’est une véritable constante de l’histoire américaine.

Les Blancs voient cela comme un problème ponctuel, mais ce n’est pas le cas. Avant même que le pays n’acquière son indépendance, des Noirs étaient violés et tués pendant leur transport. Lors de la fondation des Etats-Unis, ils ont été officiellement évalués aux trois cinquièmes d’un humain. Que ce soit aux mains de la police ou d’autres acteurs agissant au nom de la loi, ils n’ont cessé d’être privés de liberté, voire tués. Nous avons connu l’époque terrible de l’esclavage, celle des lynchages − la plupart des Américains ne savent pas que la peine de mort sous sa forme légale a été mise en place, de fait, pour contrôler les lynchages.

Et puis il y a eu ces moments marquants dans l’Amérique moderne. L’acquittement des policiers ayant brutalisé Rodney King en 1992, l’assassinat de Michael Brown à Ferguson en 2014. L’affaire Rodney King, déjà, avait donné une impression différente, on avait ce sentiment palpable − même si les faits n’étaient pas différents, et p