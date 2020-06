Le printemps et l’été sont les bonnes saisons pour ‘faire le ménage’ dans notre organisme et le nettoyer des toxines accumulées. Et pour cela, pas besoin de médicaments ! Certains aliments et boissons favorisent la diurèse au naturel. Aurore Lavergnat, diététicienne-nutritionniste nous dit lesquels choisir et comment bien les consommer.





Sante magazine