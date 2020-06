Encore un cas où l’obtention de nouvelles images change la donne. Les autorités de l’Etat de Washington ont annoncé mercredi 10 juin une nouvelle enquête sur la mort d’un homme noir, lors de son arrestation par la police, en mars, alors qu’il se plaignait d’être asphyxié, comme George Floyd à Minneapolis le mois dernier.

> Regardez la vidéo :

Le gouverneur de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis, Jay Inslee, s'est dit « convaincu » que l'enquête sur le décès de Manuel Ellis ne pouvait être laissée à la charge du shérif et du procureur du comté de Pierce en raison d'un « conflit d'intérêts ». Selon l'avocat de la famille, la police possédait la vidéo depuis deux mois. Lui l'a récupérée auprès des riverains et l'a diffusée cette semaine.

Dans la vidéo, on ne voit pas Manuel Ellis, mais on l’entend crier qu’il ne peut plus respirer. « Ce que nous apprend cette vidéo, c’est que Manny Ellis n’a pas seulement dit « je ne peux pas respirer », il a dit « je ne peux pas respirer, Monsieur » », a déclaré lors d’une conférence de presse l’avocat de la famille de la victime. Il ajoute :

« Cela montre clairement qu’il lutte pour respirer mais qu’il essaye aussi de rester respectueux lors de ses derniers instants de vie. C’est un signe qu’il n’était pas la personne agressive que la police a décrite. »

« Altercation physique », selon les policiers

Manny Ellis est mort d’un arrêt respiratoire lié à une contrainte physique, a révélé l’autopsie, soulignant que la présence de méthamphétamine dans son organisme et une maladie cardiaque avaient pu également contribuer au décès de cet homme de 33 ans.

La maire de la ville de Tacoma, à environ 50 kilomètres au sud de Seattle, a demandé la semaine dernière que les quatre policiers impliqués dans cette affaire, simplement placés en congé administratif pour l’instant, soient licenciés et poursuivis.



Ces derniers ont affirmé qu’ils avaient procédé à l’arrestation de Manuel Ellis car il tentait « d’ouvrir les portières de véhicules à bord desquels se trouvaient des occupants ». Selon eux, une altercation physique a eu lieu et ils ont dû maîtriser le suspect.

Discussion « cordiale », selon un témoin

Une version mise en cause par un témoin interrogé par le « Guardian ». Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article, une automobiliste a également filmé la scène. Elle assure que la discussion entre Manuel Ellis et les policiers était « cordiale » avant l’altercation.

« Ils disaient des choses comme'Mets tes mains derrière le dos', mais ça ne se servait à rien car ils étaient déjà sur lui et il était clair qu'il ne bougeait pas », a assuré l'avocat de la victime au Guardian.

D’après les policiers impliqués, les secours ont été appelés dès que Manuel Ellis a dit qu’il ne pouvait plus respirer. « La principale raison pour laquelle il a été entravé, c’est pour qu’il ne blesse personne, y compris lui-même », a déclaré le détective Troyer, le porte-parole de la police locale, ajoutant que de l’aide avait été appelée quatre minutes après l’arrivée des policiers, rapporte le « New York Times ».

La famille de la victime a appelé à des rassemblements. « De nombreuses questions doivent encore être éclaircies » sur la manière dont la police locale a géré l’enquête, a estimé la sœur de Manuel Ellis.