Emmanuel Macron s’adressera aux Français dimanche 14 juin

Alors qu’il devait s’exprimer entre le 28 juin, date du second tour des municipales, et le 14-Juillet, le chef de l’Etat a finalement bousculé son calendrier, annonce l’AFP, confirmant une information du « Figaro ». Emmanuel Macron prendra la parole dimanche 14 juin, lors d’une allocution solennelle diffusée à 20 heures.

Le président s’exprimera ainsi pour la quatrième fois depuis le début de la crise du coronavirus. Il avait pris la parole une première fois le 12 mars pour annoncer la fermeture des établissements scolaires, puis le 16 mars pour annoncer le confinement, ainsi que le 13 avril pour décréter la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.

Déconfinement et relance économique

Au cours de cette allocution, Emmanuel Macron pourrait revenir sur la crise sanitaire du coronavirus et sur le second tour des élections municipales. Il devrait également aborder la suite du déconfinement pour les semaines et mois à venir ainsi que la relance économique du pays.Suivre et comprendre la crise du coronavirus avec « l’Obs »

Aussi, le chef de l’Etat est attendu sur la thématique des violences policières et de la mort de George Floyd aux Etats-Unis, qui a provoqué d’importantes manifestations outre-Atlantique, mais aussi en France. Deux sujets sur lesquels il n’a pas pris la parole publiquement.