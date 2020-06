Deauville 2020 : Vanessa Paradis présidente

© Marcel Hartmann / H & K / Festival du Cinéma Américain de Deauville Tous droits réservés

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que nous commençons à apercevoir le bout du tunnel de la période terne des festivals annulés ou dématérialisés les uns après les autres à cause de la pandémie mondiale du coronavirus, la rentrée promet le retour tant attendu à la normalité de l’activité festivalière. Le 46ème Festival du Cinéma Américain de Deauville aura donc bel et bien lieu comme prévu, du vendredi 4 au dimanche 13 septembre prochains. Mieux encore, il fera équipe avec ses confrères de Cannes et d’Annecy, empêchés en raison du confinement. Enfin, le nom de la présidente de son jury a été dévoilé hier.

Il s’agit de la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis (* 1972), qui succède à Catherine Deneuve. Le jury de cette dernière avait récompensé de son Grand Prix Bull de Annie Silverstein, l’un des deux films sélectionnés également à Cannes dans la section Un certain regard en 2019 à ne pas encore avoir été distribués en France. Depuis que le Festival de Deauville dispose d’une compétition en 1995, Paradis est la neuvième présidente, après l’Anglaise Charlotte Rampling et les Françaises Sophie Marceau, Nicole Garcia, Carole Bouquet, Emmanuelle Béart, Sandrine Bonnaire, Sandrine Kiberlain et donc Catherine Deneuve. Elle sera par contre la première présidente dont le travail musical est au moins aussi important que sa carrière cinématographique.

Connue sur la scène internationale surtout pour avoir partagé la vie de Johnny Depp entre 1998 et 2012, Vanessa Paradis dispose pourtant d’une filmographie principalement française des plus honorables. Trois ans après avoir chanté sa première chanson emblématique « Joe le taxi », elle avait reçu le César du Meilleur espoir féminin pour Noce blanche de Jean-Claude Brisseau en 1990. La même année, elle avait reçu le prix Romy Schneider.

Depuis, elle a collaboré avec des réalisateurs aussi prestigieux que Jean Becker (Élisa), Patrice Leconte (1 chance sur 2 et La Fille sur le pont), Guillaume Nicloux (La Clef), Pascal Chaumeil (L’Arnacœur), Jean-Marc Vallée (Café de Flore), Anne Le Ny (Cornouaille), Sharunas Bartas (Frost), son mari Samuel Benchetrit (Chien), Guillaume Galienne (Maryline) et Yann Gonzalez (Un couteau dans le cœur). Son nouveau film, Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, vient d’être sélectionné au Festival de Cannes. Par ailleurs, Vanessa Paradis y avait fait partie du jury sous la présidence de George Miller qui avait attribué sa Palme d’or en 2016 à Moi Daniel Blake de Ken Loach.

Puis, le festival a souhaité rendre hommage à l’un des géants du cinéma hollywoodien, l’acteur Kirk Douglas, décédé en février dernier à l’âge de 103 ans. Douglas avait fait à deux reprises le déplacement en Normandie : pour un hommage en 1978, ainsi qu’en 1999 pour y présenter l’un de ses derniers films Diamonds de John Asher – resté inédit en France – en compagnie de sa partenaire à l’écran Lauren Bacall et recevoir le prix littéraire pour son autobiographie partielle « En gravissant la montagne », publiée aux Éditions de l’Archipel. Aucune information précise sur la forme que prendra cet hommage posthume n’a pour l’instant été communiquée.

Enfin, pour faire preuve de solidarité avec deux autres festivals français majeurs en cette crise défiant l’imagination, le Festival du Cinéma américain s’associe à ceux de Cannes et d’Annecy, privés cette année d’une édition physique. Le premier a en effet décidé de se contenter d’attribuer un label à une liste d’une cinquantaine de films, diffusée la semaine dernière. Quant au deuxième, le rendez-vous incontournable de l’animation en France, il passera en mode digital à partir de lundi prochain. Au mois de septembre à Deauville, certains des films sélectionnés bénéficieront de leur première projection publique sur l’immense écran du C.I.D.