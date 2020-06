Municipales à Lyon : Macron cherche candidats désespérément

Gérard Collomb pèsera-t-il sur le scrutin du 28 juin ou est-il définitivement « carbonisé » par son alliance avec la droite de Laurent Wauquiez ? Exclu de son parti, l’ancien parrain politique d’Emmanuel Macron se retrouve dans une situation ubuesque.

A Lyon et à la métropole, ce sont David Kimelfeld et Georges Képénékian, ses deux anciens plus proches collaborateurs devenus ses irréductibles opposants, qui pourraient bien récupérer l’investi