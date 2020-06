« Les chiffres on leur fait dire ce qu’on veut » Anonyme. L’épidémie de Covid19 a donné lieu à des centaines d’articles, de présentations et de débats autour des chiffres de l’épidémie. Les chiffres en question étaient de toutes sortes : nombre de cas, nombre de morts, taux de létalité, taux de reproduction du virus, pourcentage de la population touchée, proportion de cas asymptomatiques,… Les données et leur utilisation ont été au cœur de la gestion de (…)

