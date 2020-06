Cycle « En piste ! » sur LaCinetek en juin 2020

Le Cirque © 1928 Charles Chaplin Productions / United Artists / MK2 Diffusion / Théâtre du Temple Distribution

Tous droits réservés

Dans douze jours, les cinémas français rouvriront ! Dans douze jours, les cinémas français rouvriront ! Est-ce que le temps passera plus vite avant la fin du petit calvaire de la consommation filmique toujours confinée, si l’on s’accroche religieusement au compte à rebours jusqu’au lundi tant attendu ? Rien n’est moins sûr. Heureusement, il y a la sélection mensuelle de LaCinetek, qui nous aidera à patienter d’ici là.

Car ses dix films, mis en ligne à partir de ce jour et disponibles en accès illimité jusqu’au jeudi 9 juillet en échange de la modique somme de moins de trois euros, fournissent tout ce qu’il faut en termes de spectacle, d’exubérance et de désir afin de vous mettre dans l’état d’esprit adéquat pour revenir au grand écran. Après les batailles idéologiques fort sérieuses du mois dernier, voici le cycle « En piste » axé sur les attractions, les numéros sensationnels et les coulisses, parfois belles, parfois cruelles, du monde du spectacle, à retrouver sur le site de la plateforme fondée par Pascale Ferran, Cédric Klapisch et Laurent Cantet.

Pas assez de cette actualité récurrente, quoique toujours aussi enthousiasmante, LaCinetek s’associera de même très prochainement, à partir du vendredi 26 juin et jusqu’au dimanche 5 juillet, à la 48ème édition du Festival de La Rochelle. Le pass festival au prix de cinq euros permettra d’accéder à la sélection du festival disponible en ligne, à savoir trois films du parrain Mathieu Amalric, des découvertes du côté de la Serbie, un retour de flamme par Serge Bromberg sur le cinéma muet, quatre films de la rétrospective dédiée au réalisateur italien Roberto Rossellini, deux films de l’hommage rendu au réalisateur français René Clément, ainsi qu’un zoom sur l’animation en stop motion.

Elephant Man © 1980 Frank Connor / Brooksfilms / Paramount Pictures / Carlotta Films Tous droits réservés

There’s no business like show business. Que le spectacle commence ! Ces deux phrases ne veulent évidemment pas dire exactement la même chose. Elles reflètent par contre assez fidèlement les choix opérés par les sélectionneurs de LaCinetek. Tout d’abord, puisque ces derniers n’ont retenu que des œuvres françaises ou américaines. Comme quoi les petits vices du divertissement seraient cantonnés au monde occidental dans sa définition la plus réduite … Puis, curieusement, on dirait que L’Ange bleu de Josef von Sternberg aurait dû faire partie du programme, au vu de sa présence dans la bande-annonce, mais qu’il aurait été remplacé à la dernière minute par Lola de Jacques Demy. Ce qui vous laisse néanmoins un échantillon toujours aussi riche et enivrant de spectacles franco-américains en tout genre !

Tellement prestigieux en fait que certains des films retenus ont bénéficié assez récemment d’une ressortie en version restaurée en salles. C’était le cas en 2016 de Showgirls de Paul Verhoeven, ce conte magnifiquement irrévérencieux sur le puritanisme si hypocrite des Américains, en 2017 de Man on the Moon de Milos Forman et le tour de force de Jim Carrey en Andy Kaufman, en 2018 de Les Producteurs, un Mel Brooks avec lequel on a un peu de mal, ainsi qu’en 2019 de Le Cirque du maître de la comédie Charles Chaplin. Ce lien étroit avec l’actualité des ressorties va même jusqu’à cette année-ci, puisque le très beau Lola Montès de Max Ophüls avait fait son grand retour le premier mercredi de 2020, voire que Elephant Man, l’un des chefs-d’œuvre de David Lynch, ressortira carrément en parallèle du cycle, dès la réouverture des salles ce fameux lundi 22 juin !

French cancan © 1955 Jolly Film / Franco London Films / Gaumont Tous droits réservés

La sélection « En piste ! » du mois de juin 2020

Le Cirque (États-Unis / 1928) de Charles Chaplin, avec Charles Chaplin et Allan Garcia

Elephant Man (États-Unis / 1980) de David Lynch, avec John Hurt et Anthony Hopkins, César du Meilleur Film étranger en 1982

Entr’acte (France / 1924) de René Clair, avec Jean Börlin et Inge Frïss

French cancan (France / 1955) de Jean Renoir, avec Jean Gabin et Françoise Arnoul

Lola (France / 1961) de Jacques Demy, avec Anouk Aimée et Marc Michel

Man on the Moon © 1999 François Duhamel / Jersey Films / Mutual Film Company / Universal Pictures / Warner Bros. France

Tous droits réservés

Lola Montès (France / 1955) de Max Ophüls, avec Martine Carol et Peter Ustinov

Man on the Moon (États-Unis / 1999) de Milos Forman, avec Jim Carrey et Courtney Love, Golden Globe du Meilleur acteur dans une comédie pour Jim Carrey et Ours d’argent de la Meilleure réalisation au Festival de Berlin en 2000

Pension d’artistes (États-Unis / 1937) de Gregory La Cava, avec Katharine Hepburn et Ginger Rogers, Prix des critiques de New York du Meilleur réalisateur en 1937

Les Producteurs (États-Unis / 1967) de Mel Brooks, avec Zero Mostel et Gene Wilder, Oscar du Meilleur scénario original en 1969

Showgirls (États-Unis / 1995) de Paul Verhoeven, avec Elizabeth Berkley et Kyle MacLachlan