Critique : Il était une fois dans l’est

Il était une fois dans l’est



Russie : 2019

Titre original : Odnazhdy v Trubchevske

Réalisation : Larissa Sadilova

Scénario : Larissa Sadilova

Interprètes : Egor Barinov, Yury Kisilyov, Valentina Kozova

Distribution : Jour2fête

Durée : 1h30

Genre : Comédie, Drame

Date de sortie : 11 juin 2020, en VOD sur Canal VOD, Filmo TV, Google Play, iTunes, Orange, UniversCiné & Wuaki



Diplômée de la section comédien de la VGIK, l’école de cinéma de Moscou, c’est tout naturellement comme comédienne que, en 1984, Larissa Sadilova a fait son entrée dans le monde du cinéma. La réalisation de son premier film, Happy Birthday ! est intervenue 14 ans plus tard. Il était une fois dans l’est est son 7ème long métrage et il faisait partie de la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019.



Synopsis : Printemps, été, automne, hiver. Les jours s’égrainent harmonieusement dans un paisible village de Russie. Anna prend chaque semaine le bus pour aller vendre ses tricots à Moscou. Mais elle en descend après quelques virages. Le même jour, son voisin routier va charger son camion pour une longue semaine de voyage. Il s’arrête lui aussi immuablement à la sortie du village… Désir, amour, suspicion et badinage, rien ne peut rester longtemps secret…



Anna et Egor



Troubtchevsk, une petite ville russe de 15 000 habitants à 400 kilomètres au sud-ouest de Moscou. L’Ukraine est toute proche, la Biélorussie pas très éloignée. Dans deux de ses films précédents, Larissa Sadilova avait déjà posé sa caméra dans cette région agricole et paisible. Les personnages qui lui ont inspiré Il était une fois dans l’est étant originaires de cette région, dans laquelle, en plus, elle vit, il était très logique qu’elle fasse de cette petite ville un des personnages de son nouveau film. Un choix lui permettant d’ajouter un volet documentaire, relatant ce que peut être la vie dans une petite ville de province dans la Russie d’aujourd’hui, à l’histoire fictionnelle d’un adultère entre deux voisins. Il était une fois dans l’est un homme et une femme, marié.e.s tous les deux, chacun de son côté, qui ont trouvé un stratagème habile, facilité par leurs métiers respectifs, pour vivre leur amour en cachette. Il était une fois dans l’est une petite ville paisible, avec ses enfants qui vont à l’école, ses retraités qui vont à la pêche et ses jours de fête avec leurs cortèges de fanfares joyeuses. Tout cela est dans l’est … de l’Europe, tout en étant dans l’ouest … de la Russie, mais, au fond, cela ne pourrait-il pas se dérouler un peu partout dans le monde ? Et si, après tout, le but du film et, en particulier, le but de sa partie documentaire, était de nous montrer que la vie dans une petite ville de Russie n’est pas fondamentalement différente de celle que vivent les habitants d’une sous-préfecture de Corrèze ou d’une petite ville de l’Ohio, rencontres adultérines comprises ?



Le processus de réalisation de Larissa Sadilova



Ce que raconte Il était une fois dans l’est trouve son origine dans une histoire vraie : celle d’un couple d’amoureux dont les seules occasions de passer des moments ensembles consistaient à faire des allers-retours en camion entre Briansk, la grande ville la plus proche de Troubtchevsk, et Moscou. Au départ, Larissa Sadilova envisageait d’en faire un court-métrage, mais, assez vite, il lui est apparu que l’histoire pouvait être développée sous la forme d’un long métrage. On retrouve donc Anna et Egor, mais aussi Yura et Tamara, leurs conjoints respectifs, mais aussi Vika et Sacha, leurs enfants, sur les 4 saisons de l’année, des moments de vie espacés dans le temps, des ellipses, le temps qui permet aux sentiments et aux relations d’évoluer.

Dans son processus de réalisation, Larissa Sadilova n’est pas du genre à s’enfermer dans le carcan d’un scénario qu’il faudrait suivre à la lettre. Tout au contraire, il peut lui arriver d’apporter au dernier moment des modifications au scénario d’origine, voire même de faire apparaître de nouveaux personnages. Faire ainsi appel en permanence à son imagination est pour elle le seul moyen lui permettant de conserver intact son enthousiasme. Pour arriver à ses fins, elle a choisi d’immerger les comédiens professionnels qui interprètent les rôles principaux dans la vie des gens ordinaires, les rôles des habitants de Troubtchevsk étant tenus par des non professionnels.

Des êtres ordinaires