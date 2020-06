D’un côté, il a reconnu qu’il y avait des problèmes « de longue date » dans la façon dont la police américaine traitait la minorité noire. De l’autre, il a défendu vigoureusement l’action des forces de l’ordre après ce qu’il a qualifié de « crescendo » de manifestations violentes à Washington. Qui est William P. Barr, ministre de la Justice de l’administration Trump ?

1. Subtil

Après l’émotion suscitée par la dispersion de manifestants pacifiques pour permettre à Donald Trump de se faire photographier Bible en main devant une église, l’Attorney General (ministre de la Justice) a offert une belle leçon de courage politique : il a affirmé qu’il n’avait pas donné l’ordre de dispersion. Non : « Mon attitude était que cela soit fait, mais je n’ai pas dit : “Faites-le.” » Nuance… Juriste consommé, Barr est célèbre pour ses enc… de mouches sémantiques. Sauf que cette fois, cela ressemble plus à du marteau-pilon qu’à du point de croix.

2. Irritant

Dans une interview à CBS, Barr a continué à finasser : pour disperser les manifestants qui empêchaient Trump d’aller se faire photographier, des « méthodes standards de contrôle des foules » ont été utilisées. Des produits chimiques irritants ont été employés, objecte la journaliste. « Non, il n’y avait pas d’irritants chimiques. Les vaporisateurs à gaz poivré ne sont pas des irritants chimiques. » Avant de clarifier : il s’agissait en fait de « balles au poivre ». Lesdites balles contiennent un produit chimique, mais peu importe. Nous voilà rassurés.

3. Actif

Aussi glissant que le pistolet en savon d’Averell Dalton, Barr n’en est pas resté là : « Le président n’a jamais demandé ou suggéré que nous ayons besoin de déployer des troupes régulières à ce stade », a-t-il insisté auprès de CBS. Avant de reconnaître que des hommes de la 82e division aéroportée étaient stationnés dans la région de la capitale « au cas où on aurait besoin d’eux ». Stationnés, pas déployés − vous pigez ? En réalité, comme le révélera le « Washington Post », Trump a bien été sur le point d’utiliser l’armée.

4. Trump

Le président n’a pas de mots assez aimables pour son Attorney General : Bill Barr est un homme « juste », « raisonnable », « d’un courage et d’une crédibilité incroyable, qui restera dans l’histoire de notre pays ». Le rôle d’un ministre de la Justice, estime Trump, est de le « protéger », une interprétation parfaitement contraire à l’esprit et la lettre de la Constitution. Trump n’a jamais digéré la « déloyauté » de Jeff Sessions, le prédécesseur de Barr, qui s’était récusé dans l’enquête sur l’interférence de la Russie dans la campagne de 2016.

5. Absolu

Cela tombe bien, William Barr est un fanatique du pouvoir présidentiel taille XXL. Déjà Attorney General sous Bush père, il avait encouragé ce dernier à accorder son pardon à six personnes condamnées à la suite du scandale Iran-Contra. « La Constitution est tout à fait claire quant au pouvoir du président », avait-il asséné. En 2018, il se lâche dans un mémo hallucinant, expliquant entre autres qu’il ne peut y avoir « aucune limite à l’autorité d’agir du président, même quand il s’agit de sujets qui le concernent ou concernent sa propre conduite ».

6. « Laïcs militants »

Très religieux, Barr ne cache pas son hostilité à la légalisation de l’avortement, aux écoles publiques qui ont subi une « lobotomie morale » et aux « notions extrémistes de séparation de l’Eglise et de l’Etat ». Il s’en prend aux « nombreux progressistes autoproclamés, parmi les laïcs militants », qui veulent dégommer « le système moral judéo-chrétien ». Vade retro ! « Aussi longtemps que la culture morale de la société sera basée sur la loi de Dieu, elle guidera les hommes vers la meilleure vie possible. » Amen.

7. Mon ami Bob

Barr a confié en privé que lui et Robert Mueller étaient « bons amis », que leurs épouses ont étudié la Bible ensemble et que le procureur spécial chargé de l’enquête sur le « Russiagate » a assisté aux mariages de ses enfants. Protégez-moi de mes amis… La plus grande infamie de Barr restera sans doute la présentation mensongère qu’il a faite du rapport Mueller, affirmant qu’il constituait une « exonération totale et complète » du président, avant que le public n’ait eu connaissance du texte. Mueller n’a jamais digéré ce coup de Trafalgar efficace, qui a largement désamorcé les conclusions sévères de son rapport.

8. Flynn

Tout aussi extraordinaire : la demande du ministère de la Justice, à son initiative, d’abandonner toutes les poursuites contre Michael Flynn, l’ex-conseiller à la sécurité nationale qui avait pourtant avoué avoir menti au président et au FBI. Cette violation de toutes les normes (à laquelle résiste d’ailleurs toujours le juge en charge de l’affaire) a provoqué une tempête au ministère de la Justice et poussé plusieurs procureurs à se récuser ou démissionner. Elle laisse présager de nouveaux coups tordus à l’approche de l’élection, Barr étant impliqué jusqu’au cou dans le dossier Russie-FBI.

9. Enfumage

Barr est une figure de l’establishment de Washington, qui a servi sous trois présidents. Et l’on ne compte plus les journalistes, juristes et politiques qui se mordent les doigts d’avoir été abusés, lors de sa confirmation par le Sénat, par son impressionnant pedrigee. Parmi eux, trois sénateurs démocrates, ou encore ce journaliste du site The Atlantic : « Les hymnes de Barr à l’Etat de droit et à l’indépendance de la justice font penser qu’il risque d’avoir le même sens du devoir, s’agissant de protéger le pays contre Trump […] », écrivait-il à l’époque. Oups.

10. Fille de fer

Son hobby ? La cornemuse, dont il joue suffisamment bien pour avoir participé au championnat du monde en Ecosse, comme membre du Denny & Dunipace Pipe Band. Sa vraie passion ? Sa famille. Mary, l’aînée de ses trois filles, a été avocate au ministère de la Justice, en charge de la lutte contre les opioïdes. Elle y a défendu une politique « agressive », soutenant la décision de revenir sur des mesures de l’administration Obama qui réduisaient les peines de prison pour les petits délinquants non violents. Tel père, telle fille.