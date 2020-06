Une étude préliminaire dont les résultats ont été relayés par The Guardian explore un lien possible entre une carence en vitamine K et un risque plus important de forme grave du Covid-19 voire de décès chez les patients concernés. Cette découverte doit encore être confirmée mais les chercheurs estiment qu’il s’agirait d’un moyen simple de prévenir les complications liées à l’infection.





Sante magazine