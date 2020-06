Ce n'est pas une question raciale, une fois de plus la gauche exploite une victime noire pour s'en prendre à l'Amérique

Par David Horowitz, traduction de Thierry Martin Pratiquement chaque représentant officiel du Minnesota qui a de l’influence sur la police de Minneapolis, et donc qui a décidé de garder Derek Chauvin dans ses rangs malgré son dossier alarmant, est un démocrate : le gouverneur, le procureur général, la députée de Minneapolis et le maire. Le conseil municipal est composé de 12 démocrates et d’un membre du Parti vert. Le Parti démocrate est le « système » qui a protégé le mauvais (…)

