la police allemande identifie un nouveau suspect

Le visage de Maddie McCann s’affiche à nouveau sur des appels à témoins diffusés par les polices britanniques, allemandes et portugaises, à la recherche de toute information sur un nouveau suspect, jeudi 4 juin. Il s’agit d’un Allemand de 43 ans, qualifié par les enquêteurs des pays de délinquant sexuel déjà condamné. Il est actuellement en prison en Allemagne pour une tout autre affaire. Au moment de la disparition de Maddie McCann, l’homme vivait selon la police en Algarve, la région du Portugal où la fillette et ses parents passaient leurs vacances. À la télévision allemande, mercredi soir, la police fédérale a également diffusé plusieurs photos, notamment des véhicules : une Jaguar et un van Volkswagen. Les policiers diffusent aussi les photos d’un logement, peut-être celui lié au suspect.

Depuis treize ans, l’enquête sur la disparition de Maddie McCann est marquée par de nombreuses fausses pistes, des suspects mis en examen puis blanchis, notamment les parents de la fillette. Cette fois, la police britannique explique avoir besoin de plus de témoignages. Par communiqué, Gerry et Kate McCann disent accueillir favorablement ce nouvel appel à témoins et répètent qu’ils ne renonceront jamais à l’espoir de retrouver leur fille vivante. À ce stade, les policiers allemands et britanniques restent prudents, ils ne révèlent ni le nom ni la photo du suspect. Une récompense de 10 000 euros est promise pour toute personne qui permettrait de faire avancer l’enquête.