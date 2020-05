le chômage à son plus haut niveau depuis 25 ans

C’est une hausse historique. Le chômage est à son plus haut niveau depuis 1996, date du début des statistiques : + 22,6% au mois d’avril et 843 000 demandeurs d’emploi supplémentaires. Désormais, la France compte 4 575 000 chômeurs sans aucune activité, en raison du confinement et du fort ralentissement de l’activité économique. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l’a cependant assuré jeudi 28 mai dans un communiqué : « Le chômage augmente parce que les entreprises, dans le contexte actuel, n’embauchent plus, mais pas parce qu’elles licencient massivement. »

Les jeunes sont en première ligne : + 29,4% pour les moins de 25 ans. Pour les 50 ans et plus, la hausse est de 16,1%. Sans surprise, les secteurs les plus touchés sont le commerce, l’hôtellerie et la construction. Le gouvernement négocie actuellement avec les syndicats pour assouplir les règles de l’assurance chômage.



