Dorénavant, donc, c'est acquis, une apparente majorité de labos pharmaceutiques désirent ton fric, ton, flouze, ton, blé, ton oseille(etc.)… et non ta santé… et alors ? Je suis agacé par cette situation désagréable : il s'agit là de la version politiquement correcte destinée à ne pas me faire censurer, et de plus, j'userai, sans doute, d'autres subterfuges de même type pour ne pas me faire entub… Pardon, censurer dans les quelques lignes qui suivent. (…)

–

Société







Source link