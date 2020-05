A partir d’échantillons de sang prélevés sur des patients atteints par le Covid-19 des chercheurs ont remarqué que trois indicateurs sanguins permettaient de pronostiquer une évolution favorable ou défavorable de la maladie. Leur méthode basée sur un algorithme peut prédire les taux de mortalité des patients plus de 10 jours à l’avance avec une précision de plus de 90%, ce qui permettrait aux médecins de prioriser les patients les plus à risque dans les hôpitaux.





Sante magazine