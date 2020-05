Palantir, un géant du Big Data qui profite de la crise

Auditionné par les parlementaires et diffusé sur LCP le 20 mai, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a estimé que les GAFAM sortiraient renforcés de la crise, et qu’elles présentaient pour la France un « risque de prédation ». Palantir, qui pèse 30,8 milliards de dollar, est une autre société de Data Mining (exploration informatique de données décisionnelles) qui semble tirer son épingle du jeu. Tout voir et prévoir Fondée en 2003, la société Palantir Technologies doit son (…)

