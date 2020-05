flou total pour les fiancés et les professionnels du secteur

J-44 avant le grand jour. Celui qui doit célébrer et fonder leur amour. Mais les deux principaux intéressés n’ont toujours pas décidé s’ils allaient bien se marier ou non cet été. « On a commencé à envoyer les faire-part pendant le confinement. On s’est dit que si jamais on pouvait maintenir le mariage, sans envoyer les invitations, ça allait être un peu compliquée« , explique Andréa Moriceau, la future mariée.

Le gouvernement a annoncé jeudi 28 mai que les mariages seraient autorisés, mais aucune précision n’a été donnée sur les précautions à prendre. Avec ce climat si particulier, chacun avance des arguments pour ou contre. « C’est quelque chose qu’on attend depuis un an, qu’on prépare. On a tout organisé« , précise la future mariée. Le gouvernement a promis de donner plus de consignes sur les cérémonies de mariage d’ici à mardi 2 juin.

