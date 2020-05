Déconfinement : J’ai été en contact avec une personne porteuse du Covid-19 : que dois-je faire ?

Dans le cadre du déconfinement lancé le 11 mai, le gouvernement a impulsé la création de “brigades sanitaires” partout en France. Son objectif ? Eviter une reprise de l’épidémie dans les régions fortement touchées et bloquer sa diffusion ailleurs. Ces brigades sont constituées des personnels des Caisses d’Assurance Maladie et des Agences Régionales de Santé (ARS). En lien avec les médecins traitants, elles sont chargées d’identifier et d’informer les personnes ayant été en contact avec des patients infectés en dehors du foyer. Si c’est votre cas, voici la marche à suivre pour prendre soin de vous et casser la chaîne de contamination.





Sante magazine