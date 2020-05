soulagement pour les salariés de la Fonderie de Bretagne

C’est le soulagement pour les salariés de la fonderie Renault de Caudan (Morbihan). Après une semaine de mobilisation, ils ont appris vendredi 29 mai que leur site ne fermera pas. « Il y a beaucoup d’émotion depuis le début de la matinée. Les 385 salariés du site attendaient d’être fixés sur leur sort, et désormais, ils peuvent souffler. La fonderie de Bretagne ne fermera pas et il n’y aura pas de repreneur, ont indiqué la direction et les syndicats », explique Clément Le Goff, en direct du site de Caudan.

Depuis le début de la matinée, les cris de joie et les embrassades se succèdent. « Pour beaucoup, c’est la mobilisation qui a payé. Les salariés ont bloqué leur usine et manifesté. Ils ont rencontré des élus locaux. Même s’il ne s’agit que d’un sursis, la direction l’a bien dit, dans le cadre de ce plan d’économies, une étude stratégique va être menée pour trouver de nouveaux marchés. La production reprendra mardi 2 juin », précise le journaliste.



