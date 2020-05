L’effet placébo pour tous nos maux. C’est une affaire qui roule et qui ne tient plus qu’à un fil. La bonne fée peut aisément transformer un cheval de trait qui laisse derrière lui crottins et déchets en une magnifique bête de course pour vos achats en ville, sans faire le moindre bruit. On peut admirer le tour de passe-passe, d’autant plus que par un curieux stratagème, le kilowatt parviendra à coûter aussi cher qu’un plein d’essence. Nonobstant, ils se (…)

–

Société







Source link