Le 22 mai le prestigieux journal scientifique The Lancet vient de publier une étude portant la conclusion que l’hydroxychloroquine n’est pas efficace pour soigner le coronavirus. L’étude ajoute que ce médicament est dangereux et ajoute qu’il trouve une surmortalité des patients soignés avec ce médicament. Cette étude a été fortement controversée et de nombreux scientifiques se sont regroupés pour dénoncer ses conclusions.

