Twitter signale un tweet de Trump pour « apologie de la violence »

Voilà qui ne va pas arranger les relations déjà orageuses entre Donald Trump et Twitter. Pour la première fois, un tweet du président américain sur les affrontements de Minneapolis a été signalé ce vendredi 29 mai par le réseau social pour « apologie de la violence ». « Ce tweet viole les règles de Twitter sur l’apologie de la violence. Toutefois, Twitter estime qu’il est dans l’intérêt du public que ce tweet reste accessible », a indiqué Twitter.

« Quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci ! », a écrit Donald Trump dans un message pouvant être interprété comme une incitation aux forces de l’ordre à faire usage de leurs armes.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim… https://t.co/1KhT776DPw—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)