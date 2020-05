Renault prévoit de supprimer environ 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France

Le projet, qui doit être rendu public vendredi matin, a été présenté jeudi soir aux organisations syndicales, lors d’un comité central social et économique (CCSE) du groupe.

La marque au losange dévoile son plan pour faire face à la crise. Le constructeur automobile français Renault compte supprimer environ 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France, ont indiqué des sources concordantes à l’AFP, jeudi 28 mai.

Le projet, qui doit être rendu public vendredi matin, a été présenté jeudi soir aux organisations syndicales, lors d’un comité central social et économique (CCSE) du groupe. Il prévoit de réduire les effectifs « sans licenciement sec », via des départs volontaires, des départs à la retraite non remplacés et des mesures de mobilité interne ou de reconversion, ont indiqué ces sources.

En France, une procédure d’« information-consultation » des représentants du personnel commencera « à partir de la mi-juin », selon une source syndicale.

Concernant les sites de production français, l’activité de l’usine de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qui emploie 260 personnes dans la réparation de moteurs et boîtes de vitesse utilisés comme pièces de réemploi, doit être transférée vers l’usine de Flins (Yvelines), à une soixantaine de kilomètres de là.

A Flins, la production automobile cessera après la fin de la Zoe d’ici quelques années. La direction a déclaré devant le CCSE qu’il y aurait « une réflexion en vue de la création à Flins d’un écosystème sur l’économie circulaire qui intégrerait Choisy-le-Roi », a déclaré une source syndicale. Le site de Dieppe où est produite l’Alpine est en sursis tout comme celui de Maubeuge, selon les informations de franceinfo.

Le projet prévoit « une revue stratégique du système de fonderie-fonte en France », qui concerne l’avenir de la Fonderie de Bretagne à Caudan (Morbihan), a indiqué cette source. Le site emploie près de 400 salariés. Le plan annonce aussi une réflexion « pour imaginer un projet de reconversion à Dieppe à la fin de la production de l’Alpine 110 », a ajouté cette source.

Le plan d’économies de 2 milliards d’euros, selon des sources concordantes, est réparti pour environ « un tiers sur la production, un tiers sur l’ingénierie et un tiers sur les frais de structure, marketing et réseau ».

Renault qui a essuyé l’année dernière des pertes historiques, met en œuvre ces suppressions d’emplois avec le feu vert de l’Etat actionnaire qui vient de lui garantir un prêt de 5 milliards d’euros. Le constructeur tricolore va tenter de prendre un nouveau virage avec un directeur général venu de chez Seat Luca de Meo qui prendra ses fonctions le 1er juillet.