Utilisateur frénétique de Twitter, Donald Trump en a fait une arme de communication et de propagation de « fake news » redoutable. Sa dernière victime en date : le présentateur de la chaîne câblée MSNBC Joe Scarborough, que le président accuse d’être responsable de la mort d’une assistante parlementaire, en 2001.

Pour riposter, certains internautes ont décidé de retourner cette stratégie contre Donald Trump lui-même. Un compte parodique, suivi par plus de 6 millions de personnes, a ainsi lancé le hashtag #JusticeForCarolyn, et commencé à propager une rumeur similaire.

« Donald Trump a tué son assistante personnelle, Carolyn Gombell, en octobre 2000. Il l’a étranglée parce qu’il l’avait mise enceinte et elle menaçait de le dire à la presse. Puis il a soudoyé le chef de la police de New York, Bernie [Kerik], pour couvrir l’affaire. IL EST TEMPS D’ENQUÊTER. #JusticeForCarolyn », peut-on lire dans le premier tweet publié sur le sujet par ce compte.

Donald Trump killed his personal assistant, Carolyn Gombell, in October 2000. He strangled her because he’d gotten… https://t.co/Pqyc5Xvduk

—TheTweetOfGod(@God)