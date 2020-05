Ouverture des collèges et des lycées, des restaurants, des parcs… Les annonces de Philippe sur la phase 2 du déconfinement

Déconfinement, phase 2. A l’issue d’un conseil de défense crucial, Edouard Philippe a présenté ce jeudi 28 mai les nouvelles mesures adoptées en France pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, qui seront mises en place à partir du mardi 2 juin. Durant cette phase 2 du déconfinement, « la liberté redeviendra la règle, et l’interdiction constituera l’exception », a déclaré le Premier ministre.

Voici ce qu’il a annoncé :

La carte de France désormais en orange et vert

La carte de France ne sera désormais plus verte et rouge mais verte et orange. Tous les départements de France sont maintenant au vert, à l’exception de l’Ile-de-France, Mayotte et la Guyane, qui passent à l’orange. « Le déconfinement y sera un peu plus prudent que dans le reste du territoire », a précisé Edouard Philippe.

Les parcs et jardins vont rouvrir sur tout le territoire

L’ouverture des parcs et jardins dans les zones désormais en orange, objet de conflit notamment entre la maire de Paris et le gouvernement, pourra finalement se faire. Sur ce point, la mairie de Paris a d’ailleurs coupé l’herbe sous le pied du Premier ministre, en l’annonçant sur son site internet quelques minutes avant la prise de parole d’Edouard Philippe. La mairie a toutefois plaidé une « erreur interne ».

Tous les collèges et les écoles ouverts en juin, les lycées seulement en zone verte

Toutes les écoles et les collèges de France métropolitaine rouvriront dès le 2 juin. Les collèges rouvriront de la 6e à la 3e, mais en zone orange, ils accueilleront prioritairement les classes de 6e et 5e, a précisé le ministre.

Les lycées pourront également rouvrir à partir du 2 juin, mais seulement dans les départements verts.

Les restaurants, cafés et bars rouvriront le 2 juin, seulement les terrasses dans les départements en orange

A partir du 2 juin, les bars, restaurants et cafés pourront rouvrir dans les départements verts. Des mesures sanitaires devront toutefois être respectées, comme une interdiction de consommer debout dans les bars, ou un sens de circulation à mettre en place dans les établissements. Le port du masque sera rendu obligatoire pour le personnel et les clients s’ils se déplacent, et les tables pourront accueillir au maximum dix personnes. La distance devra être d’au moins 1 mètre entre chaque table.

Dans les zones en orange, seules les terrasses des établissements pourront rouvrir. Cette restriction temporaire pourra être réévaluée avant la « phase 3 » du déconfinement, prévue le 22 juin.

La limitation des déplacements à 100 kilomètres levée

Depuis le 11 mai, il n’est pas possible, sauf raisons familiales impérieuses ou professionnelles, de se déplacer à plus de 100 kilomètres de son domicile. Edouard Philippe a mis fin à cette interdiction à partir du 2 juin.

L’interdiction de rassemblement à plus de dix personnes maintenue

La règle ne change pas « dans les lieux qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas sous la responsabilité d’un gestionnaire d’équipement ». Elle pourra toutefois être réévaluée le 22 juin, lors de la phase 3.

Pas d’oral du bac de français, le contrôle continu appliqué

L’épreuve orale de français du baccalauréat sera validée par le contrôle continu, avec les notes des deux premiers trimestres, a annoncé le ministre de l’Education de Jean-Michel Blanquer.

Réouverture progressive des plages, salles de spectacles et de cinéma

Les musées, monuments, plages et plans d’eau rouvriront dès le 2 juin. Le masque sera obligatoire dans les musées et monuments.

Concernant les loisirs dans les lieux fermés, pour les départements verts, les piscines, gymnases, salles de sports, parcs de loisirs, salles de spectacle ou de théâtre pourront rouvrir dès le 2 juin. Pour les départements en orange, la date du 22 juin a été retenue. Dans les salles de spectacle et de théâtre, le masque sera obligatoire et « les règles de distanciation physique devront y être respectées ».

Les salles de cinéma, elles, rouvriront le 22 juin sur tout le territoire.

Les événements culturels et sportifs resteront suspendus, et les discothèques, salles de jeux, stades, hippodromes resteront fermés au public jusqu’au 21 juin. Les sportifs de haut niveau et professionnels pourront toutefois reprendre l’entraînement dès le 2 juin dans un cadre sanitaire strict.

Les frontières de l’UE fermées… au moins jusqu’au 15 juin

En zone verte, les établissements touristiques et les campings rouvriront à partir du 2 juin, le 22 juin en zone orange. Les colonies de vacances vont pouvoir rouvrir à partir du 22 juin.

Les restrictions aux frontières intérieures seront maintenues jusqu’au 15 juin. Des concertations à l’échelle européenne auront lieu dès le mois de juin pour une réouverture des frontières, actuellement fermées.

Quatorzaine maintenue pour les déplacements dans les DOM-TOM

A Mayotte et en Guyane, où la situation est encore tendue, le préfet pourra toujours limiter les déplacements. Par ailleurs, les déplacements entre métropole et outre-mer devront toujours relever de motifs impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel, et seront soumis à une quatorzaine.