La proposition de loi d’Eric Ciotti pour interdire la diffusion d’images de policiers suscite un tollé

Sa proposition de loi délenche une polémique. Au lendemain de la mort de George Floyd au cours d’une arrestation violente aux États-Unis, qui a provoqué des manifestations dans toute la ville de Minneapolis, le député LR Eric Ciotti a déposé un texte visant à interdire toute diffusion d’images des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Une initiative qui a attiré l’attention du journaliste David Dufresne, spécialiste des violences policières, qui a signalé la proposition de loi du député des Alpes-Maritimes dans un message publié sur Twitter mercredi.

? Alerte #libertedelapresse : proposition de loi hier visant à interdire «la diffusion (…) de l’image des fonctio… https://t.co/iVHfRuJNhg —davduf(@David Dufresne)

La proposition de loi, qui projette d’amender la loi de 1881 sur la liberté de la presse, prévoit une amende de 15 000 euros et un an d’emprisonnement pour toute « diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel que soit le support, de l’image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de policiers municipaux ou d’agents de douanes ».Allô @Place_Beauvau, c’est pour un roman de David Dufresne sur les violences policières

Le parlementaire justifie ce texte par la volonté de protéger les forces de l’ordre ainsi que leurs familles :

« La prise d’images de représentants de forces de l’ordre en intervention et leur diffusion sur divers médias, notamment les réseaux sociaux, peut constituer un risque pour chacun d’entre eux et leur famille » peut-on lire sur le document.

L’objectif est de « protéger les policiers », martèle également « Alliance Police Nationale », un des syndicats à l’origine de la proposition de loi, dans un tract diffusé sur Twitter.

Des parlementaires nous écoutent et prennent ce sujet très au sérieux ! Les #policiers, mais aussi leurs #familles,… https://t.co/8BqUnxyYeC —alliancepolice(@ALLIANCE PN)

« Des éléments de preuves »

Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un texte liberticide, menaçant de compromettre la dénonciation de violences policières. C’est ainsi que le jeudi 28 mai, une pétition a été lancée sur le site Change.org (accessible ici), pointant que les réseaux sociaux sont souvent le « seul moyen de communication permettant de se rappeler de ces victimes […], et particulièrement les vidéos ».

Dans un communiqué, cosigné par une vingtaine d’associations et de journaux indépendants, le Syndicat national des journalistes (SNJ) alerte sur le fait que renforcer l’anonymat des forces de l’ordre participerait de leur impunité : « Sans ces vidéos, la réalité des violences policières resterait trop souvent invisibilisée, niée dans son existence même », détaille le texte.

Coronavirus – RSF : « Cette pandémie ne peut pas être prétexte à entraver la liberté de la presse »

En effet, ces images, qui ont « permis à la société entière de progresser dans la prise de conscience de l’existence des violences policières », constituent des « éléments de preuves pour la justice, comme pour la mort de Cédric Chouviat, d’Aboubakar Fofana, et d’autres victimes » souligne le communiqué. Le SNJ va plus loin et exhorte à « renforcer les possibilités de leur identification dans le but de prévenir les violences policières ».

Atteinte à la liberté de la presse

Le SNJ s’inquiète également du caractère liberticide du texte : « Filmer, photographier, enregistrer les forces de l’ordre dans l’exercice de leur métier est un droit et doit le rester […] Il en va de la liberté de la presse », défend-il. Sur Twitter, le syndicat dénonce notamment « une nouvelle tentative de museler l’information, la liberté d’informer et d’être informé ».

@SnjCgt @EFJEUROPE @ECPMF .@SNJ_national condamne cette nouvelle tentative de museler l’information, la liberté d’i… https://t.co/sGCVKOiBOM —SNJ_national(@SNJ)

Toutefois, la proposition de loi n’aurait que de minces chances d’être votée. « Certaines organisations syndicales nous ont demandé l’interdiction de filmer les policiers en manifestation. Une proposition que nous avons écartée », confie ainsi Laurent Nunez, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, dans un entretien publié dans le quotidien « Libération » ce vendredi.

Violences policières : « Le confinement est une situation à risque », alerte Amnesty International

A noter que ce n’est pas la première initiative en la matière : en décembre dernier, le sénateur Jean-Pierre Grand avait déposé un amendement semblable en commission des Lois, invoquant de la même façon la sécurité des policiers. Jugé non recevable, l’amendement avait été rejeté par le Sénat.

M. G.