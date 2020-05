ces 33 députés qui ont quitté le groupe LREM depuis 2017

Premier départ du groupe en septembre 2017 : M’jid El Guerrab (Maghreb et Afrique de l’Ouest), mis en examen pour « violences volontaires avec arme » pour avoir frappé à coups de casque un cadre PS. Il a rejoint à sa création le groupe Libertés et territoires, puis mardi Agir ensemble avec seize autres élus issus des rangs UDI-Agir et LREM.