un homme ouvre le feu dans une entreprise et tue trois personnes

Une frustration professionnelle, un problème personnel ou un coup de folie : les gendarmes et les enquêteurs scientifiques tentent de comprendre la tragédie qui s’est déroulée mercredi 27 mai à Saint-Varent, dans les Deux-Sèvres. Un salarié a ouvert le feu avec un pistolet 9 mm lors d’une réunion organisée au sein d’une entreprise.



« Il est rentré froidement et il a ouvert le feu. Il était assez déterminé. Il s’est stationné un peu à la ‘cow boy’ devant les bâtiments (…) Il a tiré à vue et très rapidement », explique Pierre Rambault, maire de Saint-Varent. À leur arrivée, les gendarmes déplorent un bilan lourd. « Trois personnes ont perdu la vie, et un autre homme a été grièvement blessé », indique le chef d’escadron Emmanuel Weber, commandant de la gendarmerie de Bressuire (Deux-Sèvres). Le tireur a tenté ensuite de mettre fin à ses jours, et est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.