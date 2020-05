Nationaliser Sanofi, des médecins fonctionnaires… Les idées post-Covid d’un think tank proche de LFI

C’est une note qui préfigure très bien ce que pourrait être demain le programme d’un candidat de gauche à la présidentielle. Dans un document de 14 pages à paraître jeudi 28 mai et consulté par « l’Obs », Intérêt général, un think tank proche de La France insoumise (LFI), formule plusieurs dizaines de propositions afin de bâtir une France post-coronavirus plus solidaire. « Pour que la République soit une et indivisible, il faut faire France de tout bois. Cela passe par une réaffirmation du principe d’égalité des services publics et de leur efficacité. Cela suppose aussi leur refondation et leur élargissement », écrivent ses auteurs en préambule.

Ce laboratoire d’idées a été lancé il y a un an par des intellectuels et hauts fonctionnaires proches ou membres du mouvement mélenchonien. Le conseiller d’Etat Bernard Pignerol, la juriste Charlotte Girard et la secrétaire générale du groupe LFI à l’Assemblée nationale Clémence Guetté figuraient alors parmi les signataires du manifeste [PDF] affichant l’ambition de mener la bataille culturelle et de préparer l’alternative.

Hôpital public : comment en est-on arrivé à un tel niveau d’indigence ?

Aujourd’hui, le think tank se dit indépendant de LFI. Il devrait se doter dans les prochaines semaines d’un conseil scientifique. Depuis son lancement, quatre notes ont été rédigées, traitant notamment de la question européenne et des retraites. Publiée en trois volets, la dernière, consacrée aux services publics, a été entamée il y a un an. « Le