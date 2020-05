Déconfinement : comment limiter la diffusion du virus ?

Le déconfinement de la France a démarré le 11 mai de façon progressive, afin d’éviter une nouvelle flambée de l’épidémie et sa contagion dans toutes les régions. Comme l’ont rappelé à de nombreuses reprises le gouvernement et les autorités médicales, le virus du Covid-19 ne circule pas tout seul : il a besoin de nous pour se propager. La plus grande prudence s’impose donc à tous, quelle que soit la couleur arborée par la zone où l’on vit. Que faire en cas de symptômes ? Comment agir pour se protéger et protéger les autres ? Le point sur les mesures essentielles pour éviter la diffusion du virus en cas de contamination.





