Trump furieux contre Twitter, qui signale pour la première fois ses tweets comme trompeurs

C’est une première. Twitter, le réseau sMédia d’appel ocial sur lequel Donald Trump publie avec une certaine frénésie une ribambelle de messages quotidiens, vient de signaler des tweets du président américain comme trompeurs. Les tweets en question portent sur le vote par correspondance, que Donald Trump juge « frauduleux ». « Il n’y a PAS MOYEN (ZERO !) que le vote par correspondance soit autre chose que substantiellement frauduleux », a tweeté le président américain.

« Le gouverneur de la Californie est en train d’envoyer des bulletins de vote à des millions de personnes. Tous ceux qui vivent dans l’Etat, peu importe qui ils sont ni comment ils sont arrivés là, vont en recevoir. Ensuite des professionnels vont leur dire, à ces gens qui sont nombreux à n’avoir même jamais pensé à voter avant, comment et pour qui voter. Ce sera une élection truquée. »

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will b… https://t.co/les5rPlDLQ —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

« Obtenez les faits »

Si les tweets n’ont pas été retirés par Twitter, la mention « Obtenez les faits sur le vote par correspondance » s’affiche désormais en-dessous, et renvoie à un résumé des faits et à des articles publiés dans la presse américaine sur le sujet.

Oh putain ! Trump balance un tweet qui ment sur le vote par correspondance et… juste en dessous Twitter déploie s… https://t.co/FJ5HB7ZKei —Nain_Portekoi(@Nain Portekoi)

« Ces tweets contiennent des informations potentiellement trompeuses sur le processus de vote et ont été signalés pour fournir du contexte additionnel sur le vote par correspondance. Cette décision a été prise en accord avec l’approche que nous avons présentée plus tôt ce mois-ci », a justifié un porte-parole de la plateforme.

Donald Trump a évidemment peu apprécié cette décision. Le président américain a accusé Twitter d’« interférer » dans la présidentielle américaine 2020. Il y voit une menace pour la liberté d’expression selon lui. « Twitter est complètement en train de brider la liberté d’expression et en tant que président je ne les laisserai pas faire ! », a-t-il menacé… sur Twitter.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, wh… https://t.co/cdSr6B9kWi —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)