Trump enterre son rival Joe Biden en vidéo avec la célèbre « danse du cercueil »

Avez-vous déjà vu la « danse du cercueil », cette vidéo de funérailles au Ghana tant de fois détournée sur le web au cours des dernières semaines ? Donald Trump, lui, la connaît : il a posté sur Facebook une nouvelle version de ce « mème », dans laquelle est pris pour cible son rival Joe Biden.

> Regardez :

Vu plus de huit millions de fois en 24 heures sur Facebook, le montage vidéo se fait un malin plaisir de mettre en avant une phrase controversée de Biden sur l’électorat afro-américain, prononcée quelques jours auparavant lors d’une interview radio : « Si vous n’arrivez pas à déterminer si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n’êtes pas noir. »

Accusé de racisme par le camp républicain, le candidat démocrate avait rapidement présenté ses excuses. Mais cela n’a pas empêché Donald Trump d’en remettre une couche avec ce montage vidéo, où le logo de campagne de son rival se voit associer aux désormais célèbres funérailles ghanéennes. Le message ? En commettant sa bourde, Joe Biden aurait « enterré » ses chances de victoire à l’élection présidentielle.

Habitué aux montages douteux

Comme le documente le site Know Your Meme, plusieurs vidéos différentes ont fourni la matière aux innombrables détournements de la « danse du cercueil » qui ont fleuri pendant le confinement. Les images détournées par Donald Trump proviennent d’un reportage au Ghana effectué en 2017 par la BBC. On y découvre une cérémonie avec des « dancing pallbearers » professionnels, des porteurs de cercueils dansant.

La musique que l’on entend dans tous les détournements provient quant à elle du morceau « Astronomia », signé Vicetone et Tony Igy.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump partage un montage vidéo d’un goût douteux. Il y a seulement une dizaine de jours, le milliardaire avait relayé une vidéo dans laquelle sa tête et celles de ses soutiens étaient incrustées dans le film « Independence Day ».

On se souvient aussi de cette scène de catch, tirée d’une situation réelle, dans laquelle la tête de son adversaire avait été remplacée par le logo de la chaîne CNN.

Donald Trump est régulièrement épinglé par les médias et observateurs de la vie politique américaine pour ses commentaires racistes. Un des plus récents étant d’avoir pointé les origines chinoises d’une journaliste de la chaîne CBS, alors qu’elle l’interrogeait sur sa gestion de la crise sanitaire.