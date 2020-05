Le 25 mai 2020 au soir, l’armée ukrainienne a tiré une nouvelle fois sur le village d’Alexandrovka, en RPD (République Populaire de Donetsk), avec des véhicules de combat d’infanterie et des lance-grenades automatiques, endommageant six maisons. Ces tirs n’ont heureusement pas fait de victimes civiles. Munition de véhicule de combat d’infanterie non explosée Six maisons endommagées par les tirs de l’armée ukrainienne contre Alexandrovka Le 25 mai, (…)

