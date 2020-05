comment accueillir plus d’élèves avec le protocole sanitaire ?

Pour la directrice de cette école primaire de Vimy, dans le Pas-de-Calais, le casse-tête se complique encore. Cette semaine, seuls 18 élèves sur 130 sont présents. Les capacités d’accueil restent limitées, mais les parents sont de plus en plus nombreux à envisager de remettre leurs enfants à l’école. « Pour certains, ce sont les entreprises qui mettent la pression sur leurs travailleurs« , assure Valérie Cailloux, la directrice.

Elle assure avoir « beaucoup de mal à se projeter et voir comment (elle) pourra organiser un accueil plus large si plus de parets retravaillent« . Parmi les solutions trouvées, dans cette école des Mureaux, dans les Yvelines, pour augmenter le nombre de places, ils ont décidé de proposer aux élèves de choisir deux jours de classe et deux jours d’activités encadrées par des animateurs à l’extérieur de l’école.

