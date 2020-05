Camaïeu placé en redressement judiciaire, le gouvernement cherche un repreneur

Le gouvernement est à la recherche d’un repreneur pour l’entreprise de prêt-à-porter Camaïeu, en redressement judiciaire, afin que ses quelque 4 000 salariés « ne se retrouvent pas sur le carreau », a indiqué ce mercredi 27 mai le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.

« Cela fait des semaines que nous travaillons sur le sujet Camaïeu et que nous cherchons un repreneur pour qu’il y ait une continuité de l’activité », a affirmé le ministre sur Radio Classique. « Cela m’occupe du matin jusqu’au soir », a-t-il assuré, au lendemain de la mise en redressement judiciaire de ce spécialiste de l’habillement féminin qui emploie 3 900 salariés en France dont 450 au siège social à Roubaix, dans le Nord.

Victime directe, selon la direction, de la crise du Covid-19, l’entreprise de prêt-à-porter Camaïeu, spécialiste de l’habillement féminin a été placée mardi 26 mai en redressement judiciaire : « Lourdement impactée par la crise sanitaire et faute d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) qui lui aurait permis de surmonter son impact sur l’activité, Camaïeu a été placée sous la protection du tribunal de commerce de Lille », en vue « de sa mise en redressement judiciaire », a affirmé une source proche de la direction à l’AFP.

La CGT dénonce un plan social déguisé

« La crise Covid a été le déclencheur des difficultés de trésorerie. L’obtention d’un PGE aurait permis d’y faire face et de boucler le financement afin de poursuivre la transformation entamée en octobre », a avancé cette source.

Début mars, selon elle, « l’entreprise avait commencé à mettre en oeuvre son plan de transformation et un accord de financement était sur le point d’être conclu avec les actionnaires et les banques », mais « la crise sanitaire a obligé le groupe à fermer brutalement plus de 800 magasins dans le monde ». « Son chiffre d’affaires a chuté de 95 %, soit un manque à gagner de 162 millions d’euros », a-t-elle dit.

De son côté, le délégué CGT Thierry Siwik a dénoncé « un plan social déguisé » à l’oeuvre « depuis plusieurs années ». « Chaque mois, depuis trois ans, on nous annonce, sous motif d’une baisse d’activité, entre quatre et cinq fermetures de magasins, cela évite de procéder à un plan social », a-t-il argué.

« Pour nous, ce placement en redressement judiciaire va servir à restructurer en profondeur l’entreprise et on craint de nombreux licenciements », a-t-il ajouté, affirmant que pour la CGT la crise sanitaire n’était « qu’un prétexte de la direction ».

D’une manière générale, Bruno Le Maire a reconnu qu’il fait face à un nombre important d’entreprises menacées par la crise. « La pile de dossiers sur ma table de risques de faillite, de licenciements, de cessation de paiement pour certaines entreprises, je peux vous dire qu’elle est épaisse », a-t-il expliqué.