Après deux mois de cure médiatique, et à un mois du second tour des municipales, l’ex-ministre de la Santé candidate à Paris prend la parole publiquement. Dans une interview accordée à nos confrères du « Figaro » ce mercredi 27 mai, Agnès Buzyn (LREM) réaffirme son envie d’être candidate. Et revient sur ses déclarations chocs faites au lendemain du premier tour.

Agnès Buzyn : le retour de la femme invisible

Auprès du « Monde », le 17 mars, premier jour du confinement, Agnès Buzyn fait des confessions explosives. L’ancienne ministre de la Santé affirme avoir averti le Premier ministre sur l’impossibilité de tenir les élections municipales en pleine crise du coronavirus et va jusqu’à révéler qu’elle était contre la tenue de ce premier tour. « Depuis le début je ne pensais qu’à une seule chose : au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade », lâche-t-elle. Une phrase qui a provoqué des remous au plus haut sommet de l’Etat, contraignant le Premier ministre a y répondre sèchement.

Buzyn désormais sous protection policière

Au « Figaro » ce mercredi, Agnès Buzyn s’excuse tout de go. « Le mot ″mascarade″ était certainement trop fort – les gens qui me connaissent savent que je suis une femme policée mais que j’ai souvent un langage très direct -. Je m’excuse d’avoir utilisé ce mot ». Elle regrette également d’avoir accordé cette interview. « Je regrette d’avoir décroché mon téléphone au lendemain du premier tour. Si c’était à refaire, je ne le referais pas […] j’étais sonnée comme tous les Français par l’annonce attendue d’un confinement. J’ai répondu à chaud. Or, tous les hommes et les femmes politiques savent qu’on ne réagit jamais à chaud au lendemain d’une élection ! ».

Si elle a mis plus de deux mois avant de s’exprimer dans la presse, elle explique que, selon elle, il y a eu un « emballement médiatique d’une violence inouïe, des propos complotistes, antisémites, sur les réseaux sociaux. J’ai pu apparaître comme un bouc émissaire. J’ai donc préféré attendre que la peur retombe ». D’ailleurs, Agnès Buzyn révèle être désormais sous protection policière constante : « J’ai été menacée sur les réseaux sociaux et j’ai fait l’objet d’agressions verbales et physiques ».