« Pourquoi cette appellation de Ségur de la santé ? » Les réponses à vos questions sur le coronavirus et le déconfinement du lundi 25 mai

: Pour le contrôle technique des véhicules qui arrivaient à échéance pendant le confinement, la limite c’est le 23 juin au plus tard. « Les automobilistes concernés sont ceux dont le contrôle technique est arrivé à échéance depuis le 12 mars », précise le ministère de la Transition écologique. Pour les autres véhicules, « le calendrier réglementaire légal poursuit son cours et les échéances ne sont pas modifiées ».

: Bonjour, pouvez-vous faire le point sur la date limite du contrôle technique svp ? Je suis allé lire le texte officiel, j’y ai compris que la limite était fixée 2 mois après le 23 juin, soit le 23 août. Merci.

: @Philaë L’info se trouve sur le site de Géodes, que je trouve assez difficile à prendre en main pour un néophyte (mes collègues Brice Le Borgne ou Robin Prudent qui comptent les tableaux Excel avant de s’endormir me riraient sans doute au nez). Bref, c’est là et je vous fais une capture d’écran pour que vous ayez une idée. Pour ceux qui ont la flemme de cliquer, le gros rond bleu en Ile-de-France représente 108 nouvelles hospitalisation, environ un tiers du total.

: Pierre, ou sont situés les 363 nouveaux cas de Covid admis à l’hôpital aujourd’hui?

: @Tinmar Il y a de forces chances que tout ça soit annoncé lors des annonces d’Edouard Philippe concernant les vacances, jeudi (ou si Jean-Michel Blanquer fait des annonces plus tôt sur les colonies de vacances). Certaines associations ont maintenu leurs séjours (mais ça ne se bouscule pas côté réservations), d’autres attendent les annonces du gouvernement.

: #CORONAVIRUS Bonsoir FI et merci pour votre travail ! Il y a t’il des nouvelles quand à la tenue des colonies de vacances, camps scouts ou autres activités pour les jeunes qui en ont bien besoin l’été (tout comme les parents!) ? Merci !

: @Pata Tout à fait, je trouve cette donnée sur ce site référencé par data.gouv.fr, donc validé par le gouvernement.

: #CORONAVIRUS Bonsoir, sait on combien de nouveaux cas par jours sont déclarés en France et par région depuis le déconfinement ?

: @Fabien LARCHER La CFDT a mis en ligne une foire aux questionsfoire aux questions pour trancher les cas de ce type. Voilà ce qu’écrit le syndicat : « Contrairement aux cas de recours habituels à l’activité partielle, il ne s’agit pas là d’une possibilité pour l’employeur mais d’un droit pour le salarié. L’employeur doit donc procéder à une déclaration à la Direccte.«

: Bonjour Mon employeur m’a refusé ma demande de mise au chômage partiel en raison que je peux télétravailller et garder mes enfants. Problème mes enfants sont en CP et en CM1 et mon épouse assistante maternelle avec 3 enfants en garde. Je dois donc assurer seul les leçons et devoir durant la semaine ET teletravailler. D’où la demande de chômage partiel. Mon employeur en a t’il le droit?

: @Armelle Techniquement, si vous considérez pouvoir télétravailler tout en gardant vos enfants (ça dépend de leur âge), vous n’êtes pas obligé d’être mis en chômage partiel. Si vous pensez que le cas de ces contractuelles constitue une infraction, vous pouvez toujours commencer par remplir notre appel à témoignage (ou leur faire circuler), un coup de fil de journaliste peut avoir un effet dissuasif sur des employeurs indélicats.

: Bonsoir Pierre, recourir au télétravail et garder ses enfants non scolarisés n’est-il pas illégal ? C’est pourtant ce que fait une Communauté de Communes que je ne nommerai pas avec ses contractuelles. Et elles n’ont aucun recours. L’inspection du travail et les Prud’hommes n’agissent pas contre une administration ou assimilé. Il serait bien de le faire savoir. Merci… et bonne fin de soirée.

: @Mel69 Jean-Michel Blanquer a promis qu’une décision avant fin mai à ce sujet, mais uniquement pour les collégiens scolarisés en zone verte.Vous pouvez donc tabler sur des annonces cette semaine, d’autant plus qu’on attend aussi celles concernant la réouverture des lycées. Idem pour les collèges en zone rouge, pour lesquels aucune date de réouverture n’a été fixée pour l’heure.

: Bonjour à vous!! Petits question: quand aura t on la date pour potentielle reprise des 4emes et 3emes ? Le temps passe et bientôt il n y aura plus d intérêt à les scolariser !! Y aurait il mésentente entre ministres ??!! Merci à vous pour votre boulot !!

: Une ordonnance est passée pour permettre la tenue de toutes les AG de copropriété, même si non prévu initialement, de façon dématerialisée du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021.

: Dans les commentaires, @Marie me corrige, à raison, sur la tenue à distance des AG de copropriété. Elles pourront avoir lieu en visioconférence à partir du 1er juin, à la faveur d’un décret publié à la veille du week-end de l’Ascension par le ministère du Logement. Il sera alors possible de voter par correspondance. Un grand merci à elle.

: @Chan42 Sous réserve que la situation ne change pas, comme c’est le cas toutes les semaines sur ces dossiers-là, normalement, vu que vous êtes ressortissant français, vous devrez faire une quatorzaine volontaire.

: Je suis Français, je vis au Royaume-Uni et souhaite rentrer en France au mois d’août pour les vacances. Devrai-je effectuer une quatorzaine sur le sol français ?

: @Bonsoir docteur La France se base sur la recommandation de l’OMS, qui préconise une distance d’un mètre. D’autres pays prévoient plus large : ainsi par exemple au Royaume-Uni, il faut observer deux mètres de distance quand vous abordez des gens qui ne sont pas confinés avec vous. Et ce n’est pas parce que les postillons anglais portent plus loin que la salive tricolore 🙂

: Sur base de quoi, le geste barrière de distanciation est-il d’un mètre, pourquoi pas un mètre et demi ou deux mètres ? Est-ce pour dire au-delà d’un mètre le virus n’a plus d’effet de contamination ?

: @Zalamea Ça dépend combien de copropriétaires vous êtes, mais l’idéal serait de repousser l’Assemblée générale, comme prévu dans le texte du gouvernement qui proroge d’un an le mandat des syndics pour pouvoir organiser d’interminables débats autour de la taille des boîtes aux lettres en toute sécurité (oui, ça sent le vécu :-)). Une exception est prévue à cela : si votre syndic a mis en place des outils de vote électronique qui permettent la tenue de l’AG par visioconférence.

: Est-il autorisé d’organiser une assemblée générale de copropriétaires dans le parking fermé de l’immeuble ?

: La règle qui prévalait pendant le confinement veut qu’il ne puisse pas y avoir plus d’une vingtaine de personnes dans l’église, prêtre et ordonnateur de pompes funèbres inclus. Je ne crois pas qu’elle ait changé depuis.

: Bonjour, combien de personnes sont autorisées pour un enterrement avec une célébration à l’église ?

: Il existe des entreprises qui placent leur salarié en chômage partiel, comme ça, pour faire court, c’est l’Etat qui régale, et qui font travailler leurs salariés en télétravail. C’est cumuler les deux en même temps qui est répréhensible.

: Bonjour et merci à vous tous pour votre travail. Je ne comprends pas bien votre appel à témoins sur le chômage partiel et le fait de continuer à travailler. On ne pouvait pas faire les 2? Chez nous, nous avons été jusqu’à fin mars en chômage partiel complet. Puis nous avons dû travailler jusqu’à fin avril à 60%. Mon employeur a donc déclaré 40% de chômage partiel en avril. Il n’avait pas le droit ?

: Tout à fait, vous pouvez retrouver le décompte sur le tableau de bord publié quotidiennement par l’agence.

: Bonsoir. Santé publique France a quand même donné les décès hospitaliers, qui sont au nombre de 90 depuis hier. C’était + 43 avant hier et + 35 hier.

: @questionnement Libération a répondu en longueur à cette question, mais pour faire court, certaines personnes positives, notamment en Ehpad, sont comptées deux fois par l’université américaine.

: Bonjour, sans doute avez-vous déjà répondu à cette question mais je ne trouve pas où : le décompte de Hopkins pour le 24/05/20 précise 673 nouveaux cas en France, soit (il me semble) 6 fois plus que le décompte français (une centaine, non ?) sur le site de franceinfo. Pourriez-vous m’éclairer ?

: @Kalispera C’est demain qu’Emmanuel Macron prendra la parole pour présenter son plan de relance de la filière. On attend notamment une prime pour encourager l’achat de véhicules électriques, et pour remiser son vieux diesel à la casse.

: Bonsoir Pierre, savez-vous si les mesures prises pour le secteur automobile sont rendues publiques ce soir ? Aides à la filière et surtout bonus écologique… Merci pour ce live vous êtes formidable (s)

: @Marie Ce sont les établissements qui fixent les règles de visite, selon la gravité des cas. Le gouvernement n’a que fixé le cadre général.

: Bonjour, et merci FI ! Mon père, 88 ans, après une grave chute sur la tête, est en centre de soins de suite et de réadaptation, en zone rouge, dans la Nièvre. Après un isolement strict de quinze jours, l’établissement refuse toujours toute visite à ma mère, même derrière une vitre ou dehors éloignés, en disant qu’ils ne pourraient pas organiser cela pour les 80 résidents dans des conditions de sécurité suffisantes. Cela affecte gravement le moral de mes deux parents. Quelles sont les prescriptions du gouvernement ?

: Tout à fait. Un nouveau système de suivi « permet de nettoyer les doublons et de confirmer les données liées au coronavirus, et d’éliminer [les morts] qui lui avaient été attribuées à tort », s’est justifié le directeur du Centre d’alertes sanitaires du ministre de la Santé, Fernando Simon. Le bilan espagnol a donc été ramené de 28 752 morts à 26 834.

: Il n’y a pas qu’en France que l’on supprime des décès. En Espagne, le ministère de la Santé vient de supprimer 2 000 décès liés au COVID19 depuis le début de l’épidémie. A lire sur El Mundo ou El Pais.

: @Cendorine J’imagine que c’est le fameux article L211-14 du Code du tourisme qui s’applique. Le loueur doit vous proposer un remboursement si vous annulez avant le début du séjour, quel qu’en soit le motif, selon des conditions prévues par la loi, et sous réserve de retenue de frais.

: Bonjour. Je cherche à louer fin juillet une maison en France plutôt en campagne (pas à la mer) et pas trop loin de chez moi (400 km maximum). En général je passe par des sites et contacte directement les propriétaires privés. Je suis confrontée à plusieurs d’entre eux qui ne proposent pas et ne veulent pas s’engager pour un remboursement intégral en cas d’annulation pour cause de Covid (confinement de nouveau ou maladie d’un d’entre nous entraînant un isolement). Est-ce normal ? Le Premier ministre s’était engagé là dessus mais pour les hôtels, les campings, etc. Cela n’a pas l’air de concerner les propriétaires. Le tourisme n’est pas près de repartir. Personne ne peut prendre le risque de perdre de l’argent en ce moment. On commence à penser à ne pas partir, tant pis il y a plus grave. Savez-vous ce qu’il en est ? Merci pour votre réponse et bonne continuation.

: @Oim Non, votre entreprise n’a pas à respecter de délai légal – en temps normal, pour repasser du télétravail au présentiel, il faut un mois minimum de préavis.

: Bonsoir, je voudrais savoir s’il y a un délai pour un retour au travail pendant le chômage partiel ? Je suis au chômage normalement jusqu’à fin juin, je ne prévois pas de mode de garde pour les enfants mais je crois que mon entreprise me demande de reprendre du jour au lendemain. Merci

: @jawro Je vous rappelle que le gouvernement a à plusieurs reprises, et par plusieurs voix, incité les Français à partir dans l’Hexagone ou en Europe, pas plus loin. On verra au plus tard jeudi pour les nouvelles modalités de déconfinement et pour les vacances. N’étant pas dans la tête du Premier ministre, je ne peux pas prédire ce qu’il va annoncer.

: Si l’Ile-de-France reste dans le rouge, pourrions-nous dépasser les 100 km et prendre un avion pour aller en Espagne ou hors Europe ?

: @Inquiète Nos camarades de « L’Oeil du 20 Heures » avaient fait le calcul la semaine dernière, mais comme l’épidémie a continué de décroître, je pense que les régions qui passaient en vert (les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche Comté et le Grand-Est) devraient garder cette couleur. Pour l’Ile-de-France, c’est moins probable.

: Bonjour Franceinfo. Savez-vous à quoi pourrait ressembler la carte de France jeudi ? D’après certains sites, seule l’Ile-de-France resterait rouge. Le confirmez-vous ? Merci d’avance 🙂

: @Un pseudo De ce qu’on avait compris d’une déclaration de Jean-Michel Blanquer il y a un petit moment, l’école devrait vous fournir une attestation, qui vaudrait pour prolonger votre arrêt de travail. Mais les modalités précises seront probablement annoncées cette semaine.

: Bonjour FI, que se passe-t-il quand l’école des enfants ne reprend pas les enfants et que l’employeur demande un retour au travail, soit physique soit en télétravail ? Avec des petits dans les pattes, c’est chose impossible.