« Où en est-on de la prime Covid pour les enseignants ? » Les réponses à vos questions sur le coronavirus du mardi 26 mai

: Bonjour @En colère. Plus de 60 000 salariés de l’Education nationale vont bénéficier d’une prime exceptionnelle allant jusqu’à 1 000 euros. Mais aucune date officielle n’a été pour le moment communiquée concernant son versement. Pour en savoir plus sur les différentes « primes Covid » et leurs modalités d’attribution, je vous invite à consulter cet article.

: Où en est-on de la fameuse prime pour les enseignants ?

: Bonjour @Youri. Pour l’instant, les batteries pour véhicules électriques sont fabriquées presque exclusivement en Asie (Japon, Corée, Chine). En décembre dernier, la Commission européenne a autorisé sept Etats membres (France, Allemagne, Belgique, Finlande, Italie, Pologne, Suède) à investir conjointement 3,2 milliards d’euros pour développer des batteries électriques « européennes », comme nous l’expliquions dans cet article. La France et l’Allemagne ont depuis lancé un projet d' »Airbus des batteries », que le constructeur français Renault a rejoint, a annoncé cet après-midi Emmanuel Macron.

: Bonjour franceinfo. Est-ce qu’on fabrique des batteries en France ?

: Bonjour . En tant que personne à risques, vous pouvez actuellement bénéficier d’un arrêt de travail ou d’une mise en activité partielle, si le télétravail n’est pas possible dans votre cas, détaille le ministère de la Santé sur son site. La situation sera réévaluée le 2 juin. Je ne peux donc pas vous en dire davantage pour l’instant.

: Bonjour, la date du 2 juin approche étant une personne considérée à risques, j’aimerais savoir si je vais devoir reprendre le travail ? Je suis actuellement en chômage partiel, à l’arrêt depuis la mi-mars suite à mes soucis pulmonaires et mon asthme. Par avance merci

: Bonjour @Carte ? « L’œil du 20 heures » s’est penché sur cette question, en prenant en compte les trois critères retenus pour établir la carte du déconfinement présentée le 7 mai (disponibilité des tests, circulation du virus et taux d’occupation des lits de réanimation par des malades Covid-19). Résultat : si la carte de la France métropolitaine (donc sans prendre en compte Mayotte par exemple) devait être mise à jour aujourd’hui, seule l’Ile-de-France resterait en rouge, constate « L’œil du 20 heures ». Il s’agit cependant d’une projection qui doit être prise avec précaution, d’autant plus que la nouvelle carte, publiée le 2 juin, prendra en compte de nouveaux indicateurs (auxquels nous n’avons pas encore accès), a expliqué la Direction générale de la santé à BFMTV.

: Bonjour Franceinfo, confirmez-vous que l’on s’oriente vers une carte de France intégralement verte, à l’exception de Mayotte, pour le 2 juin ?

: Bonjour @Rentrer chez soi. Le fait de vouloir regagner son domicile ne constitue pas à lui seul un « motif impérieux » (même si je conçois que c’est difficile à entendre). Vous pouvez cependant rentrer chez vous si vous devez reprendre une activité professionnelle, remettre vos enfants à l’école ou encore vous rendre à un rendez-vous médical. Vous devrez alors voyager avec une attestation et un justificatif de domicile. J’en profite pour vous indiquer que cette question a été traitée dans notre article consacré à vos questions les plus fréquentes sur le déconfinement. N’hésitez pas à y jeter un œil, et si vous ne trouvez pas la réponse à votre interrogation, envoyez-moi un message dans ce live.

: Bonjour, est-il possible aujourd’hui, après deux semaines depuis la première phase de déconfinement, de regagner son domicile, si on a été confiné ailleurs que chez soi ? La distance entre les deux lieux étant supérieure à 100 km.

: Bonjour @Accompagnement décès. Je vous présente d’abord mes condoléances. Le décès d’un proche fait partie des motifs impérieux acceptés pour justifier un déplacement autorisé au-delà de 100 km. Vous pouvez donc accompagner votre mari. En revanche, n’oubliez pas que les obsèques doivent se tenir dans la limite de 20 personnes (employés des pompes funèbres compris).

: Puis-je accompagner mon conjoint pour l’enterrement de sa mère, enterrement qui sera à plus de 100 km de notre domicile ?

: Bonjour . Notez tout d’abord que depuis le 11 mai, les centres de formation sont à nouveau susceptibles d’accueillir des stagiaires en formation continue, comme l’indique le ministère du Travail. Concernant les modalités des examens, c’est le principe de validation en contrôle continu qui a été retenu. Certaines certifications exigent toutefois la réalisation d’épreuves nécessitant la présence sursites des candidats et des examinateurs . Dans ce cas, les examens devront se dérouler « sipossible avant le 4 juillet ou au plus tard avant le 30 septembre 2020 », indique le ministère dans une foire aux questions (PDF) très détaillée, que je vous invite à consulter pour plus d’informations sur votre situation personnelle.

: Bonjour, on parle toujours du bac, mais qu’en est-il pour les élèves en apprentissage concernant leurs examens, et particulièrement l’épreuve pratique ?

: Bonjour @Oral bac. Cette question taraude de nombreuses personnes dans les commentaire du live. Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a évoqué ce sujet, ce matin, sur le plateau de LCI. Il dévoilera vendredi si l’oral du bac de français est maintenu ou non, et si oui, sous quelles modalités il se tiendra. Interrogé sur la possibilité que l’oral soit réalisé par visioconférence, Jean-Michel Blanquer a répondu que « toutes les hypothèses sont sur la table ».

: Bonjour. Avons-nous des nouvelles pour l’oral du bac de français ?

: Bonjour @Ile de beauté. La mise en place d’un passeport sanitaire (ou « green pass ») est étudiée par les autorités corses, explique France 3 Corse. Le président de l’exécutif corse, Gilles Simeoni, souhaite que chaque voyageur soit obligé de présenter la preuve d’un test négatif au coronavirus pour pouvoir débarquer sur l’île de beauté. De son côté, le gouvernement n’a pas encore précisé les éventuelles mesures qu’il pourrait envisager pour la Corse. Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a estimé, le 10 mai, sur France Inter, ne pas être choqué « que l’on prenne des mesures spécifiques pour la Corse », tout en doutant que « les tests tels qu’ils ont été proposés par Gilles Simeoni et la Collectivité territoriale » soient la solution. Des discussions entre le gouvernement et les autorités corses sont en cours. La semaine dernière, plusieurs soignants ont appelé à une « régulation des flux » touristiques, craignant « un rebond de l’épidémie » sur l’île, sans toutefois mentionner la proposition de passeport sanitaire.

: Bonjour FI, qu’en est-il du passeport santé, qui veut/doit être mis en place pour se rendre en Corse cet été ? Je ne trouve pas d’infos, merci !

: Bonjour @Mia. Vous êtes encore très nombreux à nous interroger dans les commentaires à ce sujet. Invité sur le plateau de LCI ce matin, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a « espér[é] » que les conditions sanitaires permettent un retour en classe des élèves de 3e et de 4e, ainsi que des lycéens, dès le 2 juin. Le Premier ministre annoncera jeudi si ces réouvertures sont possibles.

: Bonjour. Quand le gouvernement s’exprimera-t-il sur la réouverture des collèges pour les 4e et 3e et des lycées ? Merci !

: Bonjour @Ahmed. Concernant la Fête de la musique, elle aura bien lieu le 21 juin, mais « pas comme d’habitude », a prévenu le ministre de la Culture, ce matin sur franceinfo. Franck Riester a évoqué plusieurs pistes, comme « un format très réduit uniquement depuis nos balcons ou en numérique » ou « quelques concerts organisés en lien avec les maires et les préfets » si la situation sanitaire le permet. Quant aux célébrations du 14-Juillet, on ne sait pas encore quelles formes elles prendront. L’exécutif a toutefois indiqué que cette journée sera l’occasion de « manifester l’hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19« .

: Bonjour. Est-ce que la tradition de la Fête de la musique et le 14-Juillet auront lieu ?

: Bonjour @Prinz. La composition du comité du Ségur de la santé a été publiée sur le site du ministère de la Santé. On y trouve par exemple la Direction générale de l’offre de soins, le Conseil national de l’Ordre des médecins, des associations d’élus, des organisations syndicales hospitalières et médico-sociales ou encore le collectif inter-hospitalier. Les membres du groupe « carrières et rémunérations » y sont également détaillés.

: Bonjour, la liste des participants aux groupes du Ségur de la santé a-t-elle été rendue publique ? Merci !

: Bonjour @Philaë, mes confrères de France Bleu Haute-Garonne et de France 3 Occitanie indiquent que l’école Ernest-Renan de Toulouse a été fermée lundi jusqu’à nouvel ordre. Une Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) a été testée positive au coronavirus, la semaine dernière. Une autre Atsem de l’école a présenté en fin de semaine dernière des symptômes du Covid-19 et les résultats de son test sont en attente. Environ huit membres du personnel vont être mis en quarantaine, ajoute France Bleu Haute-Garonne. Notons qu’un collège de Fenouillet, au nord de Toulouse, a également fermé ses portes, après la découverte d’un cas Covid-19 parmi le personnel, samedi, rapporte France 3 Occitanie. Il y a deux semaines, l’école maternelle de cette même commune fermait parce qu’une Atsem était atteinte du Covid

: Les écoles de Toulouse se sont refermées pour 1 cas de Covid avéré, vous confirmez l’information?

: Bonjour . Les questions autour de la disparition du virus ou, au contraire, de l’apparition d’une deuxième vague, font débat au sein de la communauté des chercheurs. Tous font face à la même difficulté : prédire l’évolution d’un virus encore grandement inconnu, comme nous l’expliquons dans cet article. L’éventuelle saisonnalité du virus fait justement partie des nombreuses zones d’ombre autour du Covid-19. « La saisonnalité du coronavirus est une hypothèse. Il faut attendre la fin de l’été pour la confirmer. Elle est évoquée parce que des pays chauds ont connu des épidémies moins sévères, comme la Thaïlande et le Cambodge, explique l’épidémiologiste membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet, interrogé le 18 mai par franceinfo.

: Est-ce que l’épidémie est en voie de disparition ? Reviendra-t-elle cet automne ? Merci.

: Bonjour @Voitureavantsante. La journée d’hier marquait le lancement des concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’avenir du système de soins. Les discussions doivent durer plusieurs semaines et aboutir en juillet. Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a évoqué trois chantiers qui seront au cœur de ce Ségur de la santé : la revalorisation des salaires des soignants, la question du temps de travail à l’hôpital public et l’enjeu de l’investissement et des modalités de financement de l’hôpital.

: Bonjour FI, hier on a entendu beaucoup parler du Ségur de la santé, surtout sur l’origine du nom, mais aujourd’hui c’est fini plus rien, rien n’en est ressorti?

: Bonjour @Charlotte. Localement, les centres de loisirs commencent à préparer leur réouverture pour accueillir cet été des enfants en respectant les règles sanitaires. C’est le cas par exemple en Aquitaine, comme l’explique France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le Premier ministre doit s’exprimer jeudi sur l’organisation des vacances estivales. On en saura peut-être davantage à ce moment.

: Bonjour. Sait-on quand des annonces seront faites sur l’ouverture des centres de loisirs en juillet et août pour l’accueil des enfants (vacances scolaires d’été) ? Merci de vos infos !

: Bonjour @epistol. Emmanuel Macron présentera un plan de soutien pour la filière automobile cet après-midi, vers 16h30, lors d’une visite sur un site du sous-traitant Valéo à Etaples (Pas-de-Calais). Edouard Philippe fera quant à lui une série d’annonces sur la phase 2 du déconfinement, jeudi. Pour l’instant, on ne connaît pas encore l’heure exacte à laquelle le Premier ministre s’exprimera. Nous vous tiendrons informés dans ce live.

: Bonjour, à quelle heure seront faites les annonces du gouvernement sur la question automobile ? Et sur la deuxième phase de déconfinement svp ?

: Bonjour . C’est notamment lié au fait que certains cas confirmés, notamment en Ehpad, sont comptés deux fois par l’université américaine, comme l’expliquent en longueur mes confrères de Libération.

: Bonjour Alice, je n’arrive pas à comprendre pourquoi le nombre de cas confirmé pour le COVID n’est pas identique entre les chiffres de santé publique france (145 279) et de Johns Hopkins (183 057). Si vous pouviez éclairer ma lanterne ce serait top. Merci et bonne journée

: Bonjour @Mimh. Si vous bénéficiez d’un certificat d’isolement, c’est probablement parce que vous (ou l’une des personnes de votre foyer) êtes considéré(e) comme une personne vulnérable. Il est recommandé aux personnes à risques, et à celles vivant sous le même toit, d’adopter une attitude prudente et de limiter les sorties non-essentielles. Concernant votre fille, le gouvernement a expliqué que le retour à l’école se ferait sur la base du volontariat des parents. Rien ne vous oblige donc à ce qu’elle reprenne les cours en présentiel.

: Bonjour France Info. Ma fille qui est en terminale pourrait retourner au lycée dès mardi, or mon médecin m’a fourni un certificat d’isolement. Peut elle rester à la maison dans ce cas ? Merci.

: Bonjour @plus précis. La France comptait hier 145 279 cas confirmés de Covid-19, soit 358 infections de plus que la veille. Vous pouvez suivre les chiffres de l’évolution de l’épidémie en France et dans le monde grâce à notre série d’infographies.

: Mais combien de nouvelles contaminations hier ?

: @Bonjour (à vous aussi). Le nombre de patients en réanimation continue de baisser en France : ils étaient 1 609 malades du Covid-19 dans ces services hier (- 46 en 24 heures), selon la direction générale de la santé (DGS), contre 1 998 il y a une semaine. La DGS a également annoncé que 16 798 personnes étaient hospitalisées pour une infection au Covid-19, contre 19 015 une semaine auparavant. Enfin, l’épidémie de coronavirus a fait au moins 28 457 morts en France depuis début mars, avec 90 nouveaux décès enregistrés en 24 heures dans les hôpitaux, selon le bilan communiqué par le gouvernement. Toutefois, si les autorités communiquent (presque) tous les jours sur le nombre de morts, il faut faire attention en analysant les variations quotidiennes, comme nous l’expliquons dans cet article.

: Je voulais connaitre les derniers chiffres nationaux svp..est ce que ça repart ou non. Merci

: Bonjour @Mosellane. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, une liste doit obtenir au minimum 10% des suffrages exprimés au premier tour pour se maintenir. Plus de deux candidats peuvent donc s’affronter lors du second tour des élections municipales. C’est le cas à Paris, où la maire sortante Anne Hidalgo (PS) est arrivée en tête avec 29,3% des voix, suivie par la candidate LR Rachida Dati (22,7%), l’ex-ministre LREM Agnès Buzyn (17,3%) et enfin l’écologiste David Belliard (10,8%). Notez toutefois qu’une alliance entre ce dernier et Anne Hildalgo semble probable. Ajoutons également qu’une liste ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour aura le droit de fusionner, en vue du second tour le 28 juin, avec une liste ayant dépassé la barre des 10%.

: Bonjour Alice ! Je ne comprends pas, Agnès Buzyn est bien arrivée 3e au premier tour des municipales non ? Elle est donc hors course, étant donné que le 2e tour oppose le 1e au 2e… Ou alors j’ai loupé quelque chose ? Merci de votre fabuleux travail

: Bonjour @Profenattente. C’est l’une des questions qui seront abordées par Edouard Philippe jeudi. Le Premier ministre fera une série d’annonces sur la phase 2 du déconfinement. Outre un éventuel retour en classe des lycéens, il évoquera notamment l’organisation des vacances d’été ou encore la réouverture ou non des cafés et restaurants. Nous ne connaissons pas encore l’heure exacte à laquelle il s’exprimera, mais je ne manquerai pas de vous le faire savoir lorsque j’en saurai davantage.

: Bonjour France info et merci pour votre travail ! Quand en saura-t-on plus sur la réouverture des lycées ? Merci !

: Bonjour @Matou06. Papille, une chatte âgée de près de 10 ans, a été la première de son espèce à être testée positive au Covid-19 en France, le 2 mai. Elle avait des symptômes caractéristiques du virus: perte d’appétit, problèmes respiratoires, éternuements…A la mi-mai, elle se portait mieux, rapporte France Bleu Essonne. Un deuxième chat a été testé positif au coronavirus en France après avoir probablement été infecté par ses propriétaires, a annoncé, le 12 mai, l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT). Je n’ai malheureusement pas trouvé de nouvelles récentes sur l’état de santé de ce dernier. Pour rappel, rien ne permet de suspecter, pour l’heure, que le chat représente un risque de contamination pour l’homme, comme l’indiquait l’Agence de sécurité sanitaire, dans un rapport publié le 20 avril.

: Bonjour Alice, qu’en est-il des 2 chats infectés en France ?De bonnes nouvelles ?