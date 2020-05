Des millions de fans ont suivi #WorldCupAtHome 

La FIFA a ouvert ses archives vidéo pendant neuf semaines

32 matches rediffusés en intégralité sur YouTube

750 000 votes des fans pour décider du programme

Au cours d’une période d’isolement mondial sans précédent, les archives numériques de la FIFA ont été mises à la disposition du grand public à l’occasion de la campagne #WorldCupAtHome. Ainsi, des millions d’amoureux du ballon rond des quatre coins du monde se sont joints à nous pour revivre certains de leurs souvenirs de football préférés pendant neuf semaines au cours desquelles nous avons proposé, sur nos différentes plateformes, des rediffusions de matches dans leur intégralité, la diffusion de documentaires inédits et un fort engagement sur nos comptes de réseaux sociaux.

Au total, 32 matches ont été rediffusés en entier et gratuitement au cours de neuf week-ends. Il s’agit de rencontres d’anciennes éditions de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde Féminine, de la Coupe du Monde U-17 et de la Coupe du Monde U-20, en plus des films officiels des Coupes du Monde 2014 et 2018 et de la Coupe du Monde Féminine 2019.

Tous les matches ont choisis par les fans et plus de 750 000 votes ont été exprimés sur Twitter afin de décider du programme des matches. Sur les neuf semaines de diffusion, plus de 85 millions de vues ont été enregistrées sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et Weibo, avec plus de 3 millions d’heures de vidéos visionnées rien que sur YouTube. Visiblement, les supporters avaient soif de football au cours de cette période de confinement et d’isolement.

La #WorldCupAtHome fut un événement véritablement mondial, avec la rediffusion de matches et la mise à disposition de contenu supplémentaire sur plusieurs plateformes, notamment une campagne spécifiquement lancée pour le public chinois sur Weibo, qui a vu des dizaines de millions de vues tout au long de la campagne #WorldCupAtHome.

Autres chiffres

Plus de 45 millions de vues numériques des matches dans leur intégralité

Plus de 44 millions de vues de vidéos en format court

Plus de 295 000 nouveaux abonnés sur YouTube

Vous pouvez visionner gratuitement et à la demande les 32 matches dans leur intégralité et trois documentaires sur la chaîne FIFATV on YouTube.

Restez connecté aux plateformes numériques de la FIFA pour continuer à communiquer avec d’autres fans de football dans les mois à venir alors que nous ouvrons davantage encore nos archives pour célébrer vos souvenirs de football préférés.









