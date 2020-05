davantage de salariés actionnaires ?

Pour augmenter le pouvoir d’achat de ses 20 salariés, Quentin Perraudeau, créateur de vêtements contre le mal de dos, a eu une idée. Il veut reverser à ses employés une partie de ses bénéfices. Un petit sacrifice pour le chef d’entreprise, qui pourtant a deux utilités. “D’abord, cela motive les salariés, ensuite cela a une valeur pédagogique. Ils comprennent ce qu’est une entreprise”, explique Quentin Perraudeau.

Plus la société se portera bien, plus les employés toucheront de l’argent. “Dans une petite entreprise comme la nôtre, on est déjà très impliqués dans les résultats de l’entreprise, et pouvoir aller plus loin permettrait de passer une étape supplémentaire“, souligne Boris Lucas, un salarié. Favoriser la participation pour tous les salariés, voilà l’idée de Gérald Darmanin, ministre du Budget et des Comptes Publics pour développer le pouvoir d’achat.

Le

Les autres sujets du