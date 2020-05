Agnès Buzyn maintient sa candidature pour LREM à Paris

Elle y va. Dix semaines après un premier tour qu’elle avait qualifié de « mascarade », avant de s’effacer de la scène politique, Agnès Buzyn revient à tâtons dans la campagne des municipales à Paris de LREM, le parti présidentiel pour qui rien ne s’est passé comme prévu dans la capitale.

L’ex-ministre de la Santé a annoncé ce mardi 26 mai le maintien de sa candidature pour LREM en vue du second tour des municipales à Paris, assurant être « pleinement déterminée à terminer cette campagne », lors d’une réunion avec les têtes de listes, a appris l’AFP auprès de plusieurs participants. Arrivée troisième lors du premier tour, l’ancienne ministre de la Santé a déclaré :

« J’ai mûrement réfléchi à la manière dont je pouvais mener cette campagne dans des circonstances exceptionnelles, politiques et personnelles. J’ai beaucoup travaillé sur le dispositif pour nous permettre d’y aller la tête haute, tenir, trouver les ressources en moi. »

Elle a assuré qu’elle aurait « l’occasion de [s]’expliquer sur les attaques » contre elle, après ses déclarations au journal « le Monde », où elle avait qualifié de « mascarade » la tenue le 15 mars du premier tour en pleine crise sanitaire.

Une mise au point très attendue

La mise au point de l’ancienne ministre était très attendue, à un mois du second tour, le 28 juin. Mais il ne lève pas les doutes dans son camp : « J’attends de savoir ce qui va se passer, j’ai envie d’y voir clair. Voyons cet après-midi ce qui sera décidé, ça change toutes les demi-journées », se désolait un peu plus tôt l’un d’entre eux, après qu’une réunion prévue en début de matinée a été reportée in extremis. « Je croirai qu’elle est candidate quand j’aurai une dépêche avec une citation d’Agnès Buzyn dans laquelle, elle dit qu’elle est candidate », ajoutait aussi un autre. Ce qui est donc chose faite.

La semaine dernière, une réunion avait déconcerté les colistiers. Agnès Buzyn, qui a repris du service à l’hôpital pendant la crise du coronavirus, avait alors « dit à tout le monde que chacun pouvait faire sa campagne dans son arrondissement et qu’elle comprenait si certains ne voulaient pas mettre sa photo sur les affiches », selon plusieurs participants. A la fin, « je ne savais pas si elle était candidate », résume, désarçonnée, une participante auprès de l’AFP.

Après cette réunion, d’aucuns ont douté publiquement du maintien de la candidature Buzyn, à l’instar du dissident congédié de LREM Cédric Villani, qui s’est dit « ouvert à la discussion » avec son ancien parti.

Agnès Buzyn, arrivée troisième du premier tour le 15 mars avec 17,3 % des voix, loin derrière la maire PS sortante, Anne Hidalgo (29,3 %) et la candidate LR Rachida Dati (22,7 %), manque en outre d’une dynamique dans les arrondissements qui comptent le plus, sans compter son absence d’alliances possibles a priori.