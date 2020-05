Royal supprime discrètement ses tweets favorables à l’utilisation de la chloroquine

A-t-elle changé d’avis ou n’assume-t-elle pas ? A la suite de la publication d’une étude parue dans la revue scientifique « The Lancet » vendredi 22 mai sur les effets de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19, Ségolène Royal a supprimé ses tweets dans lesquels elle se disait favorable au traitement expérimenté par Didier Raoult, le professeur marseillais.

Menée sur près de 15 000 malades, l’expérimentation montre que ni la chloroquine, ni l’hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés. Ces molécules augmentent même le risque de décès et d’arythmie cardiaque. Ainsi, l’étude recommande de ne pas les prescrire en dehors des essais cliniques.

Face à ces résultats, l’ex-ambassadrice des pôles a retiré de son compte Twitter ses commentaires prônant l’utilisation de l’antipaludique. Des suppressions qui ne sont pas passées inaperçues pour le compte « Fallait Pas Supprimer », spécialisé dans la suppression de tweets.

?? Alors que l’utilisation de la chloroquine a été remise en cause dans une vaste étude médicale, Ségolène Royal a… https://t.co/flHoGA6V4Y —GillesKLEIN(@Gilles Klein)

Une révision des règles de prescription

Dans un premier tweet, Ségolène Royal écrivait : « C’est urgent. Pourquoi encore toutes ces hésitations bureaucratiques incompréhensibles ? ! Appliquons : 1. le principe de précaution. 2. le principe de l’utilisation de la meilleure solution connue confirmée par des spécialistes incontestables. »

Elle avait à nouveau apporté son soutien au professeur Didier Raoult le 23 mars dernier : « Soyons solidaires de ces médecins spécialistes incontestés et responsables et laissons-les agir sous leur responsabilité car ces médecins risquent leur vie et savent ce qu’ils font. »

A la suite de la publication de l’étude dans « The Lancet », Olivier Véran, ministre de la Santé, a également remis en question les règles de prescription de l’antipaludique : « Suite à la publication dans “The Lancet” d’une étude alertant sur l’inefficacité et les risques de certains traitements du Covid-19 dont l’hydroxychloroquine, j’ai saisi le HCSP pour qu’il l’analyse et me propose sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription », a-t-il indiqué dans un tweet.