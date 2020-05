La ministre de la transition écologique était l’invitée d’Ali Baddou, sur l’antenne de France Inter, le 24 mai, (lien) et il faut applaudir son habileté à ne pas répondre aux questions posées. Sa méthode est dévastatrice. Il suffit de contourner la question posée, et de s’en poser une autre, à laquelle elle pourra répondre, et les intervieweurs auront beau jeu de réitérer la, ou les questions, Bornes n’en démordra pas, malgré l’insistance des (…)

–

Environnement







Source link