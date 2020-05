On entend partout les journalistes s’exciter sur le soi-disant plan de relance de la BCE pour l’Europe. On va voir que ce plan de relance n’est rien d’autre que ce que fait la BCE tous les ans depuis 2015. La somme annoncée comme gigantesque par les médias, 545 Mds€, est complètement normale par rapport à ce qu’elle fait d’habitude. En plus il s’agit uniquement de garanties d’emprunts ou de reports de paiement, par d’argent (…)

